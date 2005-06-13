Война миров, 2005

Рэй Ферриер – докер из Нью-Джерси, разведенный со своей первой женой Мэри Энн, забравшей детей Рэйчел и Робби, которые приезжают к нему по выходным. Во время одного из таких посещений присматривать за детьми становится немного сложнее, когда после серии странных грозовых штормов, обрушившихся на Нью-Джерси, Рэй обнаруживает, что поблизости появляется флот космических роботов, стреляющих лучами смерти. Понимая, что это начало вторжения инопланетян на Землю, Рэй пытается перевезти детей из Джерси в Бостон, чтобы укрыться в доме родителей Мэри Энн. Сможет ли герой пробраться через всю Америку в условиях масштабной войны?
Никто не поверил бы в начале 21 столетия, что за всем происходящим на Земле зорко и внимательно следят существа более развитые, чем человек; что в то время, как люди занимались своими делами, их исследовали и изучали. С бесконечным самодовольством сновали люди по всему земному шару, занятые своими делишками, уверенные в своей власти над материей. А между тем через бездну пространства на Землю смотрели глазами полными зависти, существа с высокоразвитым, холодным, бесчувственным интеллектом, и медленно, но верно вырабатывали свои враждебные нам планы.
Действие происходит в наши дни. Рэй Феррье – вовсе не очередной спаситель мира и не новый супергерой из комиксов. Он простой человек, который просто пытается спасти свою семью в охватившем всю Землю смертельном кошмаре – нашествии враждебных пришельцев-гигантов.
Первое, что хочу сказать, фильм - супер! И не просто супер, а шикарно супер ибо таких, как это, увидишь не каждый год.
Кто-то… Читать дальше…