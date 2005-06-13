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Война миров Война миров
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War Of The Worlds

Война миров, 2005

2005 / США
7.5 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Рэй Ферриер – докер из Нью-Джерси, разведенный со своей первой женой Мэри Энн, забравшей детей Рэйчел и Робби, которые приезжают к нему по выходным. Во время одного из таких посещений присматривать за детьми становится немного сложнее, когда после серии странных грозовых штормов, обрушившихся на Нью-Джерси, Рэй обнаруживает, что поблизости появляется флот космических роботов, стреляющих лучами смерти. Понимая, что это начало вторжения инопланетян на Землю, Рэй пытается перевезти детей из Джерси в Бостон, чтобы укрыться в доме родителей Мэри Энн. Сможет ли герой пробраться через всю Америку в условиях масштабной войны?

  • Чтобы снять сцену, в которой зеваки фотографируют грозу у дома Рэя, продюсеры решили не тратиться на массовку и собрали на улице обычных проходящих мимо людей, якобы чтобы дать им возможность бесплатно пофотографировать Тома Круза.
  • Когда пришельцы исследуют хлам в подвале, один из них играет с велосипедным колесом. Это ссылка на оригинальный роман Герберта Уэллса: главный герой замечает, что при всех передовых технологиях, которыми обладают инопланетяне, они не используют колес, и задается вопросом, было ли оно вообще в их истории. 
  • Сцена, в которой испуганный Рэй истерично стряхивает с себя пепел от мертвых тел, вдохновлена историями выживших после терактов 11 сентября 2001 года.

Никто не поверил бы в начале 21 столетия, что за всем происходящим на Земле зорко и внимательно следят существа более развитые, чем человек; что в то время, как люди занимались своими делами, их исследовали и изучали. С бесконечным самодовольством сновали люди по всему земному шару, занятые своими делишками, уверенные в своей власти над материей. А между тем через бездну пространства на Землю смотрели глазами полными зависти, существа с высокоразвитым, холодным, бесчувственным интеллектом, и медленно, но верно вырабатывали свои враждебные нам планы.

Действие происходит в наши дни. Рэй Феррье – вовсе не очередной спаситель мира и не новый супергерой из комиксов. Он простой человек, который просто пытается спасти свою семью в охватившем всю Землю смертельном кошмаре – нашествии враждебных пришельцев-гигантов.

7.5 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 29 июня 2005
Премьера онлайн 1 июля 2021
Премьера в мире 13 июня 2005
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Том Круз
Том Круз
Дэвид Алан Баш
Дэвид Алан Баш
Джеймс ДюМон
Джастин Чатуин
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Все актеры и съемочная группа
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То, что в человеке много полезных веществ, витаминов, минералов, а также духовных энергий, переходящих в того, кто выкушал данного субъекта, известно еще со времен блистательного «Людоеда» Антонии Бёрд. Но почему, скажите на милость, человеку можно отобедать человеком, а какому-нибудь чахлому пучеглазому инопланетянину возбраняется? Мы со Спилбергом решительно отвергаем этот ни на чем не основанный предрассудок. Автор «Инопланетянина» и «Близких контактов третьего рода» уже много лет…
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JrLocb 2 апреля 2015, 12:51
Значит так-с...
Первое, что хочу сказать, фильм - супер! И не просто супер, а шикарно супер ибо таких, как это, увидишь не каждый год.
Кто-то… Читать дальше…
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
1. Моя несчастная психика с большим напряжением переваривала происходившее на экране – из-за огромной дистанции между моим коллективистским… Читать дальше…
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