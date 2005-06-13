Война миров, 2005

Никто не поверил бы в начале 21 столетия, что за всем происходящим на Земле зорко и внимательно следят существа более развитые, чем человек; что в то время, как люди занимались своими делами, их исследовали и изучали. С бесконечным самодовольством сновали люди по всему земному шару, занятые своими делишками, уверенные в своей власти над материей. А между тем через бездну пространства на Землю смотрели глазами полными зависти, существа с высокоразвитым, холодным, бесчувственным интеллектом, и медленно, но верно вырабатывали свои враждебные нам планы.

Действие происходит в наши дни. Рэй Феррье – вовсе не очередной спаситель мира и не новый супергерой из комиксов. Он простой человек, который просто пытается спасти свою семью в охватившем всю Землю смертельном кошмаре – нашествии враждебных пришельцев-гигантов.