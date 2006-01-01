«Дневной дозор»: Рецензия Киноафиши

Идя на «Дневной дозор», я вспомнил один довольно едкий и язвительный анекдот: «В связи со сменой спонсоров дозорной саги произошли некоторые изменения в написании имен главных героев: вместо Гесера, Завулона и Антона Городецкого на экране появятся соответственно Гёссер, Оболонь и Велкопоповицкий Козел». Несмотря на энергичный product placement в пользу «Старого мельника», не лишенный временами иронических обертонов, – анекдот оказался некоторым риторическим преувеличением. Рекламы, по крайней мере режущей глаз наподобие скальпеля начинающего хирурга-офтальмолога, стало значительно меньше, а Антон Городецкий счастливо избежал столь неприятного переименования, не избежав, правда, гораздо более приятного перевоплощения: поменявшись телами с героиней Галины Тюниной, он приобрел необходимые лоск и элегантность, коих впоследствии ему так не хватало на дне рождения собственного сына.

Кстати, день рождения сына, режиссуру которого Тимур Бекмамбетов передоверил некоему Андрею Болтенко, – своего рода постмодернистская версия бала Сатаны – отлично срезонировал с более классическим и строгим, хотя и перенасыщенным спецэффектами, вариантом вышеупомянутого бала в только что отшумевшей телеэкранизации «Мастера и Маргариты». И там и тут – слетевшееся на тур вальса с магистром Зла псевдоэлитарное отребье: только в случае Булгакова и Бортко оно состоит из более-менее вымышленных персонажей, а в случае Лукьяненко и Бекмамбетова – из персонажей, в общественном сознании и личном бытии давно переступивших грань реальности и вымысла (Шнуров, Шандыбин, Айзеншпис, Боря Моисеев, Никас Сафронов и др.). Впрочем, эту грань между реальностью и вымыслом переступил, согласно авторам «Дневного дозора», еще Тамерлан, одним росчерком мела сильно переиначивший собственную судьбу.

Вслед за Тамерланом указанную грань усиленно пытаются стереть Бекмамбетов и компания, финальным жестом отменив всю с таким шумом и помпой снятую дилогию: когда персонаж Хабенского на чудом (в сценарии всегда ведь есть место чуду, не правда ли?) уцелевшей стене разрушенного дома выводит краткое, но емкое слово «Нет», упомянутое действие производит эффект едва ли не более сильный, чем развешивание Лютером своих 95 тезисов на воротах виттенбергской церкви. Там до неузнаваемости переменилась религиозная и культурная физиономия Европы, здесь центровой дозорный вернулся в незабвенные времена своей юности (образца 1992 года) и аннулировал целый пласт потусторонней истории. Конечно, эта потусторонняя история нарисовалась у Лукьяненко с Бекмамбетовым в очень плебейском наряде (таланта-то, надо сказать, авторам сильно не хватает): старушки с авоськами, иголки, жизненная сила в упаковках сока «Злой» (для мистического фильма чересчур примитивная аллюзия), ободранные машины с надписью «Горсвет» и все такое… тем не менее «Дневной дозор» гораздо качественнее «Ночного».

Во-первых, авторам удалось выстроить драматургически интересную историю вампирской любви, аскетически стройную и с непоправимо летальным исходом, а во-вторых, стали на несколько порядков лучше спецэффекты: теперь визуальные фокусы бекмамбетовских графиков воспринимаются не как самодеятельность школьного компьютерного кружка, а как четкая и профессиональная работа. Недаром «отца русского кинофэнтези» пригласили в Голливуд экранизировать комиксы. Так что, вероятно, остальные творения Сергея Лукьяненко переносить на пленку или «цифру» будет уже кто-то, простите за каламбур, иной. И то правда: как сказал один из персонажей «Дневного дозора», «двум великим тесно на ВДНХ».

Vlad Dracula