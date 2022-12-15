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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Семейный 2016

Рейтинг фильмов в жанре семейный 2016 года

Зверополис
1 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Алиса в Зазеркалье
2 Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези 2016, США
8.0
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Фантастические твари и где они обитают
3 Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения 2016, Великобритания / США
8.0
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2+1
4 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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Пит и его дракон
5 Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези 2016, США
7.4
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Кунг-фу Панда 3
6 Кунг-фу Панда 3
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия 2016, США / Китай
7.4
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Тролли
7 Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.2
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Взломать блогеров
8 Взломать блогеров
приключения, семейный 2016, Россия
7.0
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Angry Birds в кино
9 Angry Birds в кино
семейный, анимация, приключения 2016, США / Финляндия
6.9
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Большой и добрый великан
10 Большой и добрый великан
фэнтези, семейный 2016, США / Великобритания
6.6
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Девять жизней
11 Девять жизней
комедия, семейный 2016, Франция
6.4
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Дед Мороз: Битва Магов
12 Дед Мороз: Битва Магов
приключения, семейный, фэнтези 2016, Россия
6.1
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СуперБобровы
13 СуперБобровы
комедия, семейный 2016, Россия
5.2
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