«Большой и добрый великан»: Рецензия Киноафиши

О человеках и великанах

Перед вами «Большой и добрый великан», новое творение Стивена Спилберга, которое является адаптацией одноимённого романа культового писателя Роальда Даля. Это история сиротки Софи, которую в одну из бессонных ночей похищает гигантский человек. Он уносит её с собой в Страну Великанов и говорит, что здесь она проведёт остаток своих дней. БДВ, как прозвала его девочка, совсем не похож на своих собратьев. Человечине он предпочитает «одурцы», которые растут в его огороде, а ещё он умеет читать и каждую ночь дарит людям сны. Другие гиганты недолюбливают БДВ из-за его маленького роста (по великаньим стандартам, разумеется) и постоянно издеваются над ним. Но когда в жизни рослого добряка появляется отважная Софи, которая хочет наказать злодеев, всё здорово меняется.

Кадр из фильма «Большой и добрый великан»

Услышав о причастности Стивена Спилберга к какому-либо проекту, заведомо ожидаешь увидеть захватывающую и крепкую историю, которая будет понятна и близка любому зрителю. А всё потому, что его имя означает некую марку качества, отточенную временем посредством производства самых разноплановых картин. Режиссёр успел поработать во всем многообразии существующих жанров. Он стал укротителем приключений и фантастики, политических картин и биографий. Но отдельная страница его фильмографии всегда была отдана детскому и семейному кино. Всё началось с легендарного «Инопланетянина», который рассказывает о дружбе двух существ, принадлежащих разных мирам. То же самое происходит в «Большом и добром великане», который стал приятной ностальгией по детству и раннему творчеству Спилберга.

Кадр из фильма «Большой и добрый великан»

В Голливуде детское кино снимается нередко, однако этот жанр уже не пользуется таким большим спросом, как те же супергеройские блокбастеры и повсеместные перезапуски. Но если в вашей памяти всё ещё живы воспоминания о таких чудесных книгах, как «Путешествия Гулливера», «Хроники Нарнии», «Джек – покоритель великанов» или о картинах, подобных «Бесконечной истории» и «Инопланетянину», то в вашем сердце наверняка найдётся место и для нового детища Спилберга. «Большой и добрый великан» получился упоительно сказочным и бесконечно добрым фильмом, утверждающим ценность дружбы, несмотря на то, как сильно твой друг может от тебя отличаться. И, конечно же, это история о том, что любому одиночеству обязательно должен прийти конец, если ты будешь достаточно смелым, чтобы с ним покончить.

Кадр из фильма «Большой и добрый великан»

Но даже весь этот волшебный орнамент тускнеет на фоне двух сокровищ этой картины: юной актрисы Руби Барнхилл и бесподобного мистера Марка Райлэнса. Девочка обладает поразительным актёрским даром, который выражается в каждом её движении и в каждом новом выражении лица. Она очаровывает своей игрой с первой минуты, заставляя испытывать к своей персоне самые нежные чувства. Ну а БДВ, пожалуй, можно назвать самым обаятельным, искренним и трогательным великаном в истории. Его ошибки в словах, огромные, подвижные уши, добрейшие глаза и душевная улыбка составляют уникальный образ героя, которому хочется сопереживать без малейшего сомнения.

Кадр из фильма «Большой и добрый великан»

Правда, есть у фильма и несколько слабых сторон, о которых не хочется говорить, но честности ради, придётся. Во-первых, оригинал пришлось заметно расширить и обдать фантазией сценариста. В связи с этим картина вышла слегка затянувшейся, что особенно ощущается в тот момент, когда Софи и БДВ отправляются в Лондон. А вот развязка, напротив, получилась несколько быстрой и мимолётной. К тому же за это время так сильно привыкаешь ко всем этим «свистопопселям», «человекам», «гусепусеницам» и «жирафеллам», что ближе к концу очередное искажение слов от БДВ не вызывает ответной реакции. Ну а во-вторых, хотелось надеяться на отсутствие шуток «ниже пояса», однако эта напасть просочилась и сюда, пусть и в небольшом количестве. Гораздо лучше и приятнее было бы совсем без них, и это как раз помогло бы избавиться от затянутости. И хоть новый фильм Спилберга не назовёшь идеальным, всё же на него стоит обратить внимание, если вы любите хорошие сказки.

Кадр из фильма «Большой и добрый великан»

В российском прокате с 30 июня 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Большой и добрый великан»

Трошина Олеся