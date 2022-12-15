Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2020

Лучшие комедии 2020 года

Душа
1 Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Плохие парни навсегда
2 Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия 2020, США
8.1
Оцените
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
3 Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
комедия 2020, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Отель «Белград»
4 Отель «Белград»
комедия 2020, Россия
7.3
Оцените
Аферистка
5 Аферистка
комедия, криминал, триллер 2020, Великобритания
7.0
Оцените
Смотреть онлайн
Дедушка НЕлегкого поведения
6 Дедушка НЕлегкого поведения
комедия, семейный 2020, США
7.0
Оцените
Смотреть онлайн
(НЕ) Идеальный мужчина
7 (НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фантастика, мелодрама 2020, Россия
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Марафон желаний
8 Марафон желаний
комедия, мелодрама 2020, Россия
6.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тихая ночь
9 Тихая ночь
комедия, ужасы 2020, Великобритания
6.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Глубже!
10 Глубже!
комедия 2020, Россия
4.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Приложение киноафиши