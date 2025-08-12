Меню
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии?

12 августа 2025
Наш ответ:

Фильмы киновселенной Marvel формируют единый, взаимосвязанный сюжет, где истории героев и события переплетаются. Хотя многие фильмы можно смотреть отдельно, для полного погружения лучше следовать определенному порядку.

Какой порядок просморта киновсленной Марвел?

В данной статье мы предлагаем вам рекомендации по просмотру фильмов в правильной хронологии, что позволит глубже понять развитие событий и эволюцию персонажей.

Порядок просмотра фильмов Marvel по фазам

Первая фаза

  • Железный человек (2008) — История начала пути гениального миллиардера Тони Старка и его трансформации в Железного человека.
  • Невероятный Халк (2008) — Брюс Бэннер пытается контролировать свою способность превращаться в Халка, одновременно спасаясь от военных преследований.
  • Железный человек 2 (2010) — Тони Старк сталкивается с новыми угрозами и находит себе новых союзников.
  • Тор (2011) — Легенда о скандинавском боге Торе, который оказывается на Земле и узнает цену смирения.
  • Первый мститель (2011) — История становления Стива Роджерса как Капитана Америки во время Второй мировой войны.
  • Мстители (2012) — Первая встреча героев Marvel, объединившихся для борьбы с инопланетной угрозой.

Вторая фаза

  • Железный человек 3 (2013) — Тони Старк борется с последствиями «битвы за Нью-Йорк» и встречает нового врага, Мандарина.
  • Тор 2: Царство тьмы (2013) — Тор пытается остановить древнего врага, угрожающего всей Вселенной.
  • Первый мститель: Другая война (2014) — Капитан Америка сталкивается с тайной организацией, ставящей под угрозу безопасность мира.
  • Стражи Галактики (2014) — Группа аутсайдеров объединяется, чтобы защитить галактику от разрушения.
  • Мстители: Эра Альтрона (2015) — Герои противостоят созданному Старком искусственному интеллекту Альтрону.
  • Человек-муравей (2015) — Скотт Лэнг становится Человеком-муравьём и участвует в спасении мира на микроскопическом уровне.

Третья фаза

  • Первый мститель: Противостояние (2016) — Герои оказываются по разные стороны закона и борются друг с другом.
  • Доктор Стрэндж (2016) — История доктора Стивена Стрэнджа, открывающего магический мир.
  • Стражи Галактики. Часть 2 (2017) — Группа сталкивается с семейными тайнами и новыми угрозами.
  • Человек-паук: Возвращение домой (2017) — Питер Паркер учится быть героем и борется с новым врагом.
  • Тор: Рагнарёк (2017) — Тор должен предотвратить конец Асгарда.
  • Черная пантера (2018) — Т'Чалла становится королем Ваканды и защищает свой народ.
  • Мстители: Война бесконечности (2018) — Мстители объединяются, чтобы остановить Таноса.
  • Человек-муравей и Оса (2018) — Новые приключения Лэнга в микромире.
  • Капитан Марвел (2019) — Кэрол Дэнверс находит своё место среди героев Земли.
  • Мстители: Финал (2019) — Финальная битва героев против Таноса.
  • Человек-паук: Вдали от дома (2019) — Питер Паркер борется с новым врагом после событий Финала.

Четвёртая фаза

  • Черная вдова (2021) — Наташа Романофф сталкивается с призраками прошлого.
  • Шан-Чи и легенда десяти колец (2021) — Шан-Чи обретает силу древних колец.
  • Вечные (2021) — Бессмертные существа защищают Землю от древней угрозы.
  • Человек-паук: Нет пути домой (2021) — Питер Паркер борется с последствиями раскрытия своей личности.
  • Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (2022) — Стрэндж исследует опасные магические измерения.
  • Тор: Любовь и гром (2022) — Тор сталкивается с новым врагом и личными вызовами.
  • Черная Пантера: Ваканда навеки (2022) — Ваканда пытается найти баланс после потери своего лидера.

Пятая фаза

  • Человек-муравей и Оса: Квантомания (2023) — Путешествие героев в квантовый мир.
  • Стражи Галактики. Часть 3 (2023) — Группа сталкивается с прошлым Ракеты.
  • Капитан Марвел 2 (2023) — Капитан Марвел возвращается, чтобы защитить Вселенную от новой угрозы.
  • Дэдпул и Росомаха (2024) — Болтливый наемник объединяется с Росомахой из другой вселенной, чтобы спасти свой мир.
  • Капитан Америка: Новый мир (2025) — Сэм Уилсон принимает щит Капитана Америки и новые вызовы. Мир в опасности, и герой готов к действиям.
  • Громовержцы* (2025) — антигерои собираются в команду и берутся спасти мир.

Шестая фаза

  • Фантастическая четверка: Первые шаги (2025) — На альтернативной Земле квартет супергероев противостоит пожирателю планет Галактусу.
  • Человек-паук: Совершенно новый день (2026) — Стерев себя из памяти окружающих, Питер Паркер возвращается к супергеройской деятельности.
  • Мстители: Судный день (2026) — Обновленные Мстители сталкиваются с суперзлодеем Доктором Думом.
  • Мстители: Секретные войны (2027) — Масштабная концовка Шестой фазы КВМ.

Хронология событий в фильмах Marvel

Этот порядок показывает, как события разворачиваются в пределах времени:

  • 1260 до н.э. — 1896: Очи Ваканды
  • 1942 — 1945: Первый мститель
  • 1960-е годы, Земля 828: Фантастическая четверка: Первые шаги
  • 1995: Капитан Марвел
  • 2010: Железный человек
  • 2011: Железный человек 2, Невероятный Халк, Тор
  • 2012: Мстители
  • 2012: Железный человек 3
  • 2013: Тор 2: Царство тьмы
  • 2014: Первый мститель: Другая война, Стражи Галактики, Стражи Галактики 2, Я есть Грут
  • 2015: Мстители: Эра Альтрона, Человек-муравей
  • 2016: Первый мститель: Противостояние, Черная Вдова, Черная Пантера, Человек-паук: Возвращение домой
  • 2016 — 2017: Доктор Стрэндж
  • 2017 — 2018: Тор: Рагнарёк
  • 2018: Человек-муравей и Оса, Мстители: Война бесконечности
  • 2018 — 2023: Мстители: Финал
  • Вне хронологии КВМ: Локи, Что, если…?
  • 2023: Ванда/Вижн
  • 2024: Шан-Чи и легенда десяти колец, Сокол и Зимний Солдат, Вечные, Человек-паук: Вдали от дома, Человек-паук: Нет пути домой, Соколиный Глаз, Дэдпул и Росомаха
  • 2025: Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия, Лунный рыцарь, Женщина-Халк: Адвокат, Мисс Марвел, Тор: Любовь и гром, Ночной оборотень, Черная Пантера: Ваканда навсегда, Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск, Эхо, Железное Сердце
  • 2026: Человек-муравей и Оса: Квантомания, Стражи Галактики. Часть 3, Секретное вторжение, Капитан Марвел 2, Капитан Америка: Новый мир, Это все Агата
  • 2027: Сорвиголова: Рожденный заново, Громовержцы*, Человек-паук: Совершенно новый день

Анонсированные проекты

  • Блэйд
  • Войны брони
  • Черная Пантера 3
  • Шан-Чи 2
  • Люди Икс

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Игорь Юшин 28 января 2022, 11:02
Бред какой то )) Первый мститель», «Капитан Марвел», «Железный человек» части 1 и 2, «Невероятный Халк» ?????? а где 1 халк 2003 года ?)
28 января 2022, 11:02 Ответить
Тимур Гуламов 31 января 2022, 09:39
в ответ на сообщение Игорь Юшин от 28 января 2022, 11:02
К Халку 2003 года Марвел вобще не имели никакого отношения, он был снят не их студией. Самая 1 часть не входит в хронологию киновселенной Марвел
31 января 2022, 09:39 Ответить
Александр Полянский 5 февраля 2022, 10:35
Короткометражки забыли.
5 февраля 2022, 10:35 Ответить
Екатерина Гащенко 10 марта 2023, 19:44
А вот в этот список можно добавить на данный момент после фильма Мстители: финал сериал Женщина халк
10 марта 2023, 19:44 Ответить
Андрей Таманов 31 марта 2023, 13:42
Ну а где же Веном??? Самый чёткий фильм забыли
31 марта 2023, 13:42 Ответить
Shakhriyar Upiterov 3 июня 2023, 14:03
в ответ на сообщение Андрей Таманов от 31 марта 2023, 13:42
Веном другая вселенная ,вселенная с Морбиусом
3 июня 2023, 14:03 Ответить
Имя Фамилия 19 июля 2023, 10:39
в ответ на сообщение Андрей Таманов от 31 марта 2023, 13:42
Он вообще здесь никакой роли не играет
19 июля 2023, 10:39 Ответить
Дима Коробов 25 ноября 2023, 00:32
Почему не входодят эти части в хронологию кновселенной Марвел? Человек Паук 1-2-3 части, Новый Человек Паук 1-2 части, А остальные 3 части входят в хронологию: Человек паук: Возвращение домой, Человек Паук: вдали от дома, Человек Паук: нет пути домой.
25 ноября 2023, 00:32 Ответить
saphir_internet 11 декабря 2023, 18:32
в ответ на сообщение Дима Коробов от 25 ноября 2023, 00:32
Это другая вселенная, "Человек-паук: Возвращение домой" это вселенная Мстителей. Про эту вселенную и говорится в хронологии.
11 декабря 2023, 18:32 Ответить
vanek22667788 25 января 2024, 18:29
в ответ на сообщение Дима Коробов от 25 ноября 2023, 00:32
А также можешь посмотреть фильм
первый мститель:противостояние, и увидишь, что в середине фильма появляется человек паук из последней вселенной
25 января 2024, 18:29 Ответить
Андрей Широких 1 февраля 2025, 20:15
в ответ на сообщение Игорь Юшин от 28 января 2022, 11:02
халк 2003 года не входит в квм. если такое учитывать, то можно скачать" а где люди х? где человеки пауки тоби и эндрю? где блейд? где фантастическая четверка 2005 года? и тд"
1 февраля 2025, 20:15 Ответить
