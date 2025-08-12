В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии?

Фильмы киновселенной Marvel формируют единый, взаимосвязанный сюжет, где истории героев и события переплетаются. Хотя многие фильмы можно смотреть отдельно, для полного погружения лучше следовать определенному порядку.
В данной статье мы предлагаем вам рекомендации по просмотру фильмов в правильной хронологии, что позволит глубже понять развитие событий и эволюцию персонажей.
Этот порядок показывает, как события разворачиваются в пределах времени:
первый мститель:противостояние, и увидишь, что в середине фильма появляется человек паук из последней вселенной
