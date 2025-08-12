В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии?

Наш ответ:

Фильмы киновселенной Marvel формируют единый, взаимосвязанный сюжет, где истории героев и события переплетаются. Хотя многие фильмы можно смотреть отдельно, для полного погружения лучше следовать определенному порядку.

В данной статье мы предлагаем вам рекомендации по просмотру фильмов в правильной хронологии, что позволит глубже понять развитие событий и эволюцию персонажей.

Порядок просмотра фильмов Marvel по фазам

Первая фаза

Железный человек (2008) — История начала пути гениального миллиардера Тони Старка и его трансформации в Железного человека.

— История начала пути гениального миллиардера Тони Старка и его трансформации в Железного человека. Невероятный Халк (2008) — Брюс Бэннер пытается контролировать свою способность превращаться в Халка, одновременно спасаясь от военных преследований.

— Брюс Бэннер пытается контролировать свою способность превращаться в Халка, одновременно спасаясь от военных преследований. Железный человек 2 (2010) — Тони Старк сталкивается с новыми угрозами и находит себе новых союзников.

— Тони Старк сталкивается с новыми угрозами и находит себе новых союзников. Тор (2011) — Легенда о скандинавском боге Торе, который оказывается на Земле и узнает цену смирения.

— Легенда о скандинавском боге Торе, который оказывается на Земле и узнает цену смирения. Первый мститель (2011) — История становления Стива Роджерса как Капитана Америки во время Второй мировой войны.

— История становления Стива Роджерса как Капитана Америки во время Второй мировой войны. Мстители (2012) — Первая встреча героев Marvel, объединившихся для борьбы с инопланетной угрозой.

Вторая фаза

Железный человек 3 (2013) — Тони Старк борется с последствиями «битвы за Нью-Йорк» и встречает нового врага, Мандарина.

— Тони Старк борется с последствиями «битвы за Нью-Йорк» и встречает нового врага, Мандарина. Тор 2: Царство тьмы (2013) — Тор пытается остановить древнего врага, угрожающего всей Вселенной.

— Тор пытается остановить древнего врага, угрожающего всей Вселенной. Первый мститель: Другая война (2014) — Капитан Америка сталкивается с тайной организацией, ставящей под угрозу безопасность мира.

— Капитан Америка сталкивается с тайной организацией, ставящей под угрозу безопасность мира. Стражи Галактики (2014) — Группа аутсайдеров объединяется, чтобы защитить галактику от разрушения.

— Группа аутсайдеров объединяется, чтобы защитить галактику от разрушения. Мстители: Эра Альтрона (2015) — Герои противостоят созданному Старком искусственному интеллекту Альтрону.

— Герои противостоят созданному Старком искусственному интеллекту Альтрону. Человек-муравей (2015) — Скотт Лэнг становится Человеком-муравьём и участвует в спасении мира на микроскопическом уровне.

Третья фаза

Первый мститель: Противостояние (2016) — Герои оказываются по разные стороны закона и борются друг с другом.

— Герои оказываются по разные стороны закона и борются друг с другом. Доктор Стрэндж (2016) — История доктора Стивена Стрэнджа, открывающего магический мир.

— История доктора Стивена Стрэнджа, открывающего магический мир. Стражи Галактики. Часть 2 (2017) — Группа сталкивается с семейными тайнами и новыми угрозами.

— Группа сталкивается с семейными тайнами и новыми угрозами. Человек-паук: Возвращение домой (2017) — Питер Паркер учится быть героем и борется с новым врагом.

— Питер Паркер учится быть героем и борется с новым врагом. Тор: Рагнарёк (2017) — Тор должен предотвратить конец Асгарда.

— Тор должен предотвратить конец Асгарда. Черная пантера (2018) — Т'Чалла становится королем Ваканды и защищает свой народ.

— Т'Чалла становится королем Ваканды и защищает свой народ. Мстители: Война бесконечности (2018) — Мстители объединяются, чтобы остановить Таноса.

— Мстители объединяются, чтобы остановить Таноса. Человек-муравей и Оса (2018) — Новые приключения Лэнга в микромире.

— Новые приключения Лэнга в микромире. Капитан Марвел (2019) — Кэрол Дэнверс находит своё место среди героев Земли.

— Кэрол Дэнверс находит своё место среди героев Земли. Мстители: Финал (2019) — Финальная битва героев против Таноса.

— Финальная битва героев против Таноса. Человек-паук: Вдали от дома (2019) — Питер Паркер борется с новым врагом после событий Финала.

Четвёртая фаза

Черная вдова (2021) — Наташа Романофф сталкивается с призраками прошлого.

— Наташа Романофф сталкивается с призраками прошлого. Шан-Чи и легенда десяти колец (2021) — Шан-Чи обретает силу древних колец.

— Шан-Чи обретает силу древних колец. Вечные (2021) — Бессмертные существа защищают Землю от древней угрозы.

— Бессмертные существа защищают Землю от древней угрозы. Человек-паук: Нет пути домой (2021) — Питер Паркер борется с последствиями раскрытия своей личности.

— Питер Паркер борется с последствиями раскрытия своей личности. Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (2022) — Стрэндж исследует опасные магические измерения.

— Стрэндж исследует опасные магические измерения. Тор: Любовь и гром (2022) — Тор сталкивается с новым врагом и личными вызовами.

— Тор сталкивается с новым врагом и личными вызовами. Черная Пантера: Ваканда навеки (2022) — Ваканда пытается найти баланс после потери своего лидера.

Пятая фаза

Человек-муравей и Оса: Квантомания (2023) — Путешествие героев в квантовый мир.

— Путешествие героев в квантовый мир. Стражи Галактики. Часть 3 (2023) — Группа сталкивается с прошлым Ракеты.

— Группа сталкивается с прошлым Ракеты. Капитан Марвел 2 (2023) — Капитан Марвел возвращается, чтобы защитить Вселенную от новой угрозы.

— Капитан Марвел возвращается, чтобы защитить Вселенную от новой угрозы. Дэдпул и Росомаха (2024) — Болтливый наемник объединяется с Росомахой из другой вселенной, чтобы спасти свой мир.

— Болтливый наемник объединяется с Росомахой из другой вселенной, чтобы спасти свой мир. Капитан Америка: Новый мир (2025) — Сэм Уилсон принимает щит Капитана Америки и новые вызовы. Мир в опасности, и герой готов к действиям.

— Сэм Уилсон принимает щит Капитана Америки и новые вызовы. Мир в опасности, и герой готов к действиям. Громовержцы* (2025) — антигерои собираются в команду и берутся спасти мир.

Шестая фаза

Фантастическая четверка: Первые шаги (2025) — На альтернативной Земле квартет супергероев противостоит пожирателю планет Галактусу.

— На альтернативной Земле квартет супергероев противостоит пожирателю планет Галактусу. Человек-паук: Совершенно новый день (2026) — Стерев себя из памяти окружающих, Питер Паркер возвращается к супергеройской деятельности.

— Стерев себя из памяти окружающих, Питер Паркер возвращается к супергеройской деятельности. Мстители: Судный день (2026) — Обновленные Мстители сталкиваются с суперзлодеем Доктором Думом.

— Обновленные Мстители сталкиваются с суперзлодеем Доктором Думом. Мстители: Секретные войны (2027) — Масштабная концовка Шестой фазы КВМ.

Хронология событий в фильмах Marvel

Этот порядок показывает, как события разворачиваются в пределах времени:

1260 до н.э. — 1896: Очи Ваканды

Очи Ваканды 1942 — 1945: Первый мститель

Первый мститель 1960-е годы, Земля 828: Фантастическая четверка: Первые шаги

Фантастическая четверка: Первые шаги 1995: Капитан Марвел

Капитан Марвел 2010: Железный человек

Железный человек 2011: Железный человек 2, Невероятный Халк, Тор

Железный человек 2, Невероятный Халк, Тор 2012: Мстители

Мстители 2012: Железный человек 3

Железный человек 3 2013: Тор 2: Царство тьмы

Тор 2: Царство тьмы 2014: Первый мститель: Другая война, Стражи Галактики, Стражи Галактики 2, Я есть Грут

Первый мститель: Другая война, Стражи Галактики, Стражи Галактики 2, Я есть Грут 2015: Мстители: Эра Альтрона, Человек-муравей

Мстители: Эра Альтрона, Человек-муравей 2016: Первый мститель: Противостояние, Черная Вдова, Черная Пантера, Человек-паук: Возвращение домой

Первый мститель: Противостояние, Черная Вдова, Черная Пантера, Человек-паук: Возвращение домой 2016 — 2017: Доктор Стрэндж

Доктор Стрэндж 2017 — 2018: Тор: Рагнарёк

Тор: Рагнарёк 2018: Человек-муравей и Оса, Мстители: Война бесконечности

Человек-муравей и Оса, Мстители: Война бесконечности 2018 — 2023: Мстители: Финал

Мстители: Финал Вне хронологии КВМ: Локи, Что, если…?

Локи, Что, если…? 2023: Ванда/Вижн

Ванда/Вижн 2024: Шан-Чи и легенда десяти колец, Сокол и Зимний Солдат, Вечные, Человек-паук: Вдали от дома, Человек-паук: Нет пути домой, Соколиный Глаз, Дэдпул и Росомаха

Шан-Чи и легенда десяти колец, Сокол и Зимний Солдат, Вечные, Человек-паук: Вдали от дома, Человек-паук: Нет пути домой, Соколиный Глаз, Дэдпул и Росомаха 2025: Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия, Лунный рыцарь, Женщина-Халк: Адвокат, Мисс Марвел, Тор: Любовь и гром, Ночной оборотень, Черная Пантера: Ваканда навсегда, Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск, Эхо, Железное Сердце

Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия, Лунный рыцарь, Женщина-Халк: Адвокат, Мисс Марвел, Тор: Любовь и гром, Ночной оборотень, Черная Пантера: Ваканда навсегда, Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск, Эхо, Железное Сердце 2026: Человек-муравей и Оса: Квантомания, Стражи Галактики. Часть 3, Секретное вторжение, Капитан Марвел 2, Капитан Америка: Новый мир, Это все Агата

Человек-муравей и Оса: Квантомания, Стражи Галактики. Часть 3, Секретное вторжение, Капитан Марвел 2, Капитан Америка: Новый мир, Это все Агата 2027: Сорвиголова: Рожденный заново, Громовержцы*, Человек-паук: Совершенно новый день

Анонсированные проекты