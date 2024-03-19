Меню
Кто озвучивает на русском персонажей «Кунг-фу Панды 4»?

Кто озвучивает на русском персонажей «Кунг-фу Панды 4»?

Олег Скрынько 19 марта 2024 Дата обновления: 19 марта 2024
Наш ответ:

Поскольку в России «Кунг-фу Панда 4» не получила легального проката, существуют две версии русского дубляжа. В странах СНГ картина вышла в официальном дубляже. Параллельно студия Red Head Sound подготовила альтернативный вариант озвучения, пригласив артистов, которые подарили свои голоса героям трех предыдущих частей, включая Михаила Галустяна.

Официальный дубляж по СНГ:

  • По — Алексей Ерохин
  • Чжэнь — Катя Хейфец
  • Хамелеонша — Диана Нерсесова
  • Мастер Шифу — Олег Мчедлишвили
  • Ли Шань — Андрей Бибиков
  • Господин Пинг — Владимир Малюгин
  • Тай Лунг — Владимир Новосардов
  • Хань — Игорь Попов

Дубляж Red Head Sound:

  • По — Михаил Галустян
  • Мастер Шифу — Александр Хотченков
  • Господин Пинг — Олег Форостенко
  • Тай Лунг — Владимир Антоник

За первую неделю в мировом прокате «Кунг-фу Панда 4» собрала $177 млн, что расценивается как успех, поскольку бюджет проекта составил $85 млн. Очевидно, что мультфильм принесет студии DreamWorks прибыль.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кунг-фу Панда 4
Кунг-фу Панда 4 боевик, приключения, анимация
2024, США
7.0
Вячеслав Антонов 17 апреля 2024, 09:03
А кто озвучивает остальных героев?
В частности лисицу.
17 апреля 2024, 09:03 Ответить
