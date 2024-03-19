Кто озвучивает на русском персонажей «Кунг-фу Панды 4»?

Наш ответ:

Поскольку в России «Кунг-фу Панда 4» не получила легального проката, существуют две версии русского дубляжа. В странах СНГ картина вышла в официальном дубляже. Параллельно студия Red Head Sound подготовила альтернативный вариант озвучения, пригласив артистов, которые подарили свои голоса героям трех предыдущих частей, включая Михаила Галустяна.



Официальный дубляж по СНГ:

По — Алексей Ерохин

Чжэнь — Катя Хейфец

Хамелеонша — Диана Нерсесова

Мастер Шифу — Олег Мчедлишвили

Ли Шань — Андрей Бибиков

Господин Пинг — Владимир Малюгин

Тай Лунг — Владимир Новосардов

Хань — Игорь Попов

Дубляж Red Head Sound:

По — Михаил Галустян

Мастер Шифу — Александр Хотченков

Господин Пинг — Олег Форостенко

Тай Лунг — Владимир Антоник

За первую неделю в мировом прокате «Кунг-фу Панда 4» собрала $177 млн, что расценивается как успех, поскольку бюджет проекта составил $85 млн. Очевидно, что мультфильм принесет студии DreamWorks прибыль.