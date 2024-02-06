Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"?

Привет, Андрей! - это телепередача, которая выходит на канале "Россия-1" по субботам вечером. В программе приглашаются обычные люди, чтобы стать зрителями и принять участие в съемках. Чтобы попасть на съемки, нужно заранее записаться и следовать определенному дресс-коду.
Для участия в съемках нужно найти объявление о наборе массовки в интернете и отправить необходимую информацию, такую как название проекта, дата съемки, фамилия, имя, возраст, номер телефона и фото. Если это ваш первый раз, то укажите "Впервые".
Программа приглашает зрителей от 18 до 50 лет, с праздничным верхом в ярких светлых тонах и аккуратным внешним видом. Важно также иметь ухоженные волосы, сменную обувь, и, по возможности, макияж и аксессуары.
Съемки обычно проходят днем или вечером и длится от 5 до 7 часов, но точное время может меняться. Зрители в студии получают гонорар в размере 500 рублей.
С нетерпением буду ждать Вашего звонка с приглашением на передачи.
Спасибо.
Я хочу рассказать о маме. Моей маме 87 лет, живет она в Архангельской области, несмотря на возраст, она руководит хором, ходит на лыжах, путешествует, участвует в мероприятиях города, занимается рукоделием, имеет свой огород, осенью делает заготовки. Она очень энергичная. Было бы очень здорово, если бы ее пригласили на передачу. На всякий случай- мой телефон - 89118279684. А вдруг.....
Спасибо Елена
С уважением к вам , руководитель фольклорно- этнографического ансамбля Шишкалова Лариса Николаевна. Электронная почта Lazorik64@mail.ru .
