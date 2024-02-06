Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"?

Меню
Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Привет, Андрей! - это телепередача, которая выходит на канале "Россия-1" по субботам вечером. В программе приглашаются обычные люди, чтобы стать зрителями и принять участие в съемках. Чтобы попасть на съемки, нужно заранее записаться и следовать определенному дресс-коду.
Для участия в съемках нужно найти объявление о наборе массовки в интернете и отправить необходимую информацию, такую как название проекта, дата съемки, фамилия, имя, возраст, номер телефона и фото. Если это ваш первый раз, то укажите "Впервые".
Программа приглашает зрителей от 18 до 50 лет, с праздничным верхом в ярких светлых тонах и аккуратным внешним видом. Важно также иметь ухоженные волосы, сменную обувь, и, по возможности, макияж и аксессуары.
Съемки обычно проходят днем или вечером и длится от 5 до 7 часов, но точное время может меняться. Зрители в студии получают гонорар в размере 500 рублей.

Привет, Андрей!
Привет, Андрей! телешоу
2017, Россия
0.0
Павел Викторович 17 февраля 2024, 18:57
Когда следующий набор на участие?
17 февраля 2024, 18:57 Ответить
Марина Швайкина 19 февраля 2024, 07:06
Передача привет Андрей самая лучшая на телевидении. Спасибо огромное Андрею за душевное тепло, за доброе отношение к участникам передачи. И наш ансамбль "Куйбышевские ромашки" г Иркутска очень бы хотели приехать к Вам. Но как попасть к Вам? Что нужно для этого? Спасибо.
19 февраля 2024, 07:06 Ответить
Татьяна Александровна 25 февраля 2024, 09:22
Здравствуйте Андрей, спасибо вам за ваши передачи! С удовольствием смотрю! Конечно хотелось побывать у вас в гостях в качестве гостя. Знаю нереально, но, мечты сбываются! Хочется передать сыну на СВО привет, всем ребятам возвращения с победой, сама уже два года занимаюсь гуманитарной помощью, сети маскировочные плету дома одна , окопные свечи и тд , с уважением к вам Татьяна
25 февраля 2024, 09:22 Ответить
Татьяна Сурнина 24 марта 2024, 17:04
Здравствуйте!!! Передача привет Андрей самая замечательная на телевидении. Спасибо огромное Андрею за вашу передачу,она дарит очень много положительных эмоций. Наш коллектив" Сладка ягода" с Кемеровской области, п.г.т.Ижморский, очень бы хотели приехать к Вам. Скажите пожалуйста,как попасть к Вам? Что нужно для этого? Спасибо.
24 марта 2024, 17:04 Ответить
Николай Игнатович 5 апреля 2024, 00:04
Доброе время суток! Хотели бы принять участие в вашей передаче, мои контакты +79039059328. Ждём с нетерпением!!!
5 апреля 2024, 00:04 Ответить
Ирина Полуэктова 13 апреля 2024, 19:29
Здравствуйте,хочу участвовать в вашей передаче зрителем мой номер телефона 89030100343 . .Буду ждать ваш звонок.Спасибо.
13 апреля 2024, 19:29 Ответить
Валентина Нечаева 27 апреля 2024, 21:47
Доброе время суток! Хотелось бы принять участие в вашей передаче в качестве зрителя мой номер телефона 89031688600. Буду ждать ваш звонок. Заранее спасибо.
27 апреля 2024, 21:47 Ответить
Елена Будагова 30 апреля 2024, 19:44
Здравствуйте! Хотелось бы попасть на Вашу передачу.У меня сестра. Просто талант могу отправить видео
30 апреля 2024, 19:44 Ответить
Екатерина Петухова 4 мая 2024, 21:51
Добрый вечер, мы с мужем всегда смотрим вашу передачу. Она по сердцу. Муж у меня очень хорошо поёт. Очень хочется увидеть его в вашей передаче.история наша очень интересная, как в кино. Он мой учитель. В прямом смысле, разница в возрасте 12 лет. Он мой учитель с 4 го класса. У нас 3 детей. Две дочери и через 20 лет сын. Люблю его. Он учитель по призванию, по карьере пол жизни учитель а теперь больше администратор. Лучше слушать как он поёт
4 мая 2024, 21:51 Ответить
Елена Федорова (Терентьева) 20 мая 2024, 19:09
Здравствуйте! Очень хочется попасть на передачи Андрея Малахова в качестве зрителя. Мой телефон 8-915-347-50-82.
С нетерпением буду ждать Вашего звонка с приглашением на передачи.
Спасибо.
20 мая 2024, 19:09 Ответить
оля телешева 25 мая 2024, 11:31
Уважаемая Андрей ! Очень хотелось бы услышать в вашей программе фокус- группу " Талица" с песней " Россия наша Родина"
25 мая 2024, 11:31 Ответить
Зарема Ибрагимова 12 июня 2024, 18:46
Добрый вечер,давно смотрю ваши передачи,спасибо вам за создание таких проектов
12 июня 2024, 18:46 Ответить
Зарема Ибрагимова 12 июня 2024, 18:55
Хотим к вам попасть на передачу,Привет Андрей.наш сын на протяжении 3 лет пишет слова,музыку и исполняет,у него есть официальная страница в Ютубе,где можно послушать,его сайт Ибраим Ибрагимов альбом"Раны*,прочтите пожалуйста мое сообщение,буду благодарна вам
12 июня 2024, 18:55 Ответить
Зарема Ибрагимова 12 июня 2024, 18:56
Будем ждать ваш ответ,и приглашение на вашу передачу
12 июня 2024, 18:56 Ответить
Зарема Ибрагимова 12 июня 2024, 18:58
Мой номер телефона для связи+79788700645
12 июня 2024, 18:58 Ответить
Галя Швачко 19 июля 2024, 21:15
Здравствуйте,меня зовут Швачко Галина Александровна. Мне 20 лет,я живу в Республике Казахстан город Шымкент. Я пишу стихи и публикую их на различных онлайн платформах. Если вам интересно можете ознакомиться с моим творчеством. У меня есть два сборника стихотворений "Тайный мир" и "Между светом и тьмой:зеркало судьбы". Мне бы хотелось принять участие в вашей программе. Надеюсь,что моя скромная персона вас заинтересует. Мой номер 87775603819 Галина.
19 июля 2024, 21:15 Ответить
Димарик Русских 20 августа 2024, 08:25
Здравствуйте.как можно попасть к вам на передачу,
20 августа 2024, 08:25 Ответить
Елена Комзычакова 31 августа 2024, 19:38
Здравствуйте. Моя мама очень любит вашу программу, никогда ее не пропускает.
Я хочу рассказать о маме. Моей маме 87 лет, живет она в Архангельской области, несмотря на возраст, она руководит хором, ходит на лыжах, путешествует, участвует в мероприятиях города, занимается рукоделием, имеет свой огород, осенью делает заготовки. Она очень энергичная. Было бы очень здорово, если бы ее пригласили на передачу. На всякий случай- мой телефон - 89118279684. А вдруг.....
Спасибо Елена
31 августа 2024, 19:38 Ответить
СОФИЯ БАРНЕВА 14 декабря 2024, 00:19
Добрый вечер Андрей. Огромные вам спасибо за душевную передачу которую смотрю постоянно с удовольствием. Мне очень хотелось что бы вы пригласили Леонида Агутина и Сергея Безрукова. Заранее спасибо
14 декабря 2024, 00:19 Ответить
Алла Томайлы 26 января 2025, 13:31
Подскажите пожалуйста, куда написать Малохову чтобы попасть с песней?
26 января 2025, 13:31 Ответить
natasha.mast 21 февраля 2025, 07:55
Добрый день. Хотелось бы принять участие в программе "Привет, Андрей" со своим вокальным ансамблем. В 2025году нашему ансамблю исполняется 30 лет. Наш ансамбль лауреат многочисленных всероссийских конкурсов. Хотелось бы и на вашей передаче поделиться каждой искоркой своей души и каждой ноткой своего голоса. Уверена, что украсим эфир всеми любимой передачи. Ждем вашего звонка и молниеносно выдвигаемся в дорогу! +79228516388 Наталья
21 февраля 2025, 07:55 Ответить
Валя Потапова 15 марта 2025, 19:47
Добрый вечер, как можно записаться на программу Привет Андрей
15 марта 2025, 19:47 Ответить
Валя Потапова 15 марта 2025, 19:50
У нас мужской народный ансамбль, я солистка " Русский мотив"
15 марта 2025, 19:50 Ответить
Юлия Белоус 24 марта 2025, 00:39
Здравствуйте! Мечтаем принять участие в вашей программе. Мы из Краснодара, у нас замечательный детский танцевальный коллектив «Фантазия» (дети 6–9 лет). Мы — лауреаты и победители множества всероссийских и международных конкурсов. Хотим выступить в вашей программе с патриотическим и очень красивым номером «Мы — твои дети, Россия». Ваша телепередача — единственная возможность показать широкой аудитории свои таланты. Почта для связи: juap@bk.ru. Дополнительно могу выслать видео нашего номера.
24 марта 2025, 00:39 Ответить
Лариса Шишкалова 30 марта 2025, 22:06
Добрый вечер! Очень хотелось бы принять участие в программе "Привет, Андрей" со своим фольклорно- этнографическим ансамблем «Лазоревый цвет» .Год образования ансамбля 2008 год. . Наш ансамбль лауреат многочисленных всероссийских конкурсов. Ансамбль выступал в Санкт- Петербурге, Москве, Воронеже, Вологодской области, Краснодарском крае, объездим всю Ростовскую область. Ансамбль играет старинные казачьи песни донских казаков. Наш репертуар писали этномузыковеды консерваторий Санкт-Петербурга и Ростова – на – Дону. Возраст участников 60-87 лет. Хотелось бы и на вашей передаче поделиться настоящим аутентичным материалом. Уверена, что украсим эфир всеми любимой передачи. Если надо отправим запись ансамбля.
С уважением к вам , руководитель фольклорно- этнографического ансамбля Шишкалова Лариса Николаевна. Электронная почта Lazorik64@mail.ru .
30 марта 2025, 22:06 Ответить
Станислав Минский 31 марта 2025, 22:00
Доброго время суток !! Хотел бы принять участие в вашей программе.Я музыкант,певец и автор песен! Мои контакты +7261616206 +79647178114 надеюсь увидеться с вами на съёмочной площадке.
31 марта 2025, 22:00 Ответить
Татьяна Сорокина 21 апреля 2025, 20:58
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как стать участником передачи "Привет Андрей". Во Владимирской области, Александров ком районе деревни Ивано-Соболево живёт удивительная бабушка Нина Ильинична, ей 94 года. Она очень интересный и душевный человек. Вяжет участникам СВО носочки, тапочки, пояса.... Работает как конвейер... А как иначе, ведь она участник трудового фронта, во время, Великой Отечественной войны... За, что неоднократно отмечена правительством наградами... Очень любит вашу передачу, мечтает попасть на неё... Очень душевно поёт, знает много старинных песен... Помогите пожалуйста попасть Гераниной Нине Ильиничне на вашу передачу.... Спасибо большое вам за ваш труд.
21 апреля 2025, 20:58 Ответить
Saygilla Fiji fm 19 мая 2025, 20:12
Хочу попасть на вашу передачу сам и мамой братом меня зовут Куаныш мне 37 лет живу павлодар
19 мая 2025, 20:12 Ответить
Света Газарян 29 июня 2025, 20:15
Добрый вечер подскажите пожалуйста а кому то ответили ? Позвонили с программы?
29 июня 2025, 20:15 Ответить
