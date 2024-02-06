Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"?

Наш ответ:

Привет, Андрей! - это телепередача, которая выходит на канале "Россия-1" по субботам вечером. В программе приглашаются обычные люди, чтобы стать зрителями и принять участие в съемках. Чтобы попасть на съемки, нужно заранее записаться и следовать определенному дресс-коду.

Для участия в съемках нужно найти объявление о наборе массовки в интернете и отправить необходимую информацию, такую как название проекта, дата съемки, фамилия, имя, возраст, номер телефона и фото. Если это ваш первый раз, то укажите "Впервые".

Программа приглашает зрителей от 18 до 50 лет, с праздничным верхом в ярких светлых тонах и аккуратным внешним видом. Важно также иметь ухоженные волосы, сменную обувь, и, по возможности, макияж и аксессуары.

Съемки обычно проходят днем или вечером и длится от 5 до 7 часов, но точное время может меняться. Зрители в студии получают гонорар в размере 500 рублей.