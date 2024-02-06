Меню
Где снимали фильм "Бременские музыканты"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2024
Наш ответ:

В фильме "Бременские музыканты" запечатлены разнообразные впечатляющие места. Герои отправляются в пустыни, выживают в мрачных лесах, наслаждаются зелеными полями и пролетают по скалам. Съемочная группа объехала множество мест, чтобы зафиксировать эти красоты, и виды достойны восхищения.
Большая часть фильма была снята на Кавказе, и представляет собой красивое сочетание природных достопримечательностей, таких как
- ущелье Салтинская теснина, Сулакский каньон и бархан Сарыкум в Дагестане;
- озеро Гижгит в Кабардино-Балкарии;
- Тебердинский национальный парк, река Улу-Муруджу и плато Бермамыт в Карачаево-Черкесской Республике;
- а также Домбай, Махар, Джилы-Су, Сарыкум в Республике Ингушетия.
Декорации города Бремена с его величественными стенами, королевской площадью и грязными подворотнями были построены в Московской области.
Фильм "Бременские музыканты" снимали летом 2023 года, и весь процесс занял всего два месяца.

Бременские музыканты
Бременские музыканты приключения, комедия, семейный
2023, Россия
6.0
Милан Манов 31 марта 2024, 17:20
С каких пор Бархан Сары-кум стал быть в Ингушетии? Почему людей в заблуждение вводите? Он находится в Дагестане. Исправьте текст.
31 марта 2024, 17:20 Ответить
