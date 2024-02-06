Где снимали фильм "Бременские музыканты"?

Наш ответ:

В фильме "Бременские музыканты" запечатлены разнообразные впечатляющие места. Герои отправляются в пустыни, выживают в мрачных лесах, наслаждаются зелеными полями и пролетают по скалам. Съемочная группа объехала множество мест, чтобы зафиксировать эти красоты, и виды достойны восхищения.

Большая часть фильма была снята на Кавказе, и представляет собой красивое сочетание природных достопримечательностей, таких как

- ущелье Салтинская теснина, Сулакский каньон и бархан Сарыкум в Дагестане;

- озеро Гижгит в Кабардино-Балкарии;

- Тебердинский национальный парк, река Улу-Муруджу и плато Бермамыт в Карачаево-Черкесской Республике;

- а также Домбай, Махар, Джилы-Су, Сарыкум в Республике Ингушетия.

Декорации города Бремена с его величественными стенами, королевской площадью и грязными подворотнями были построены в Московской области.

Фильм "Бременские музыканты" снимали летом 2023 года, и весь процесс занял всего два месяца.