Где снимают сериал «След»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

переменой каналов он транслируется уже более десяти лет, в том числе и за рубежом. Дело тут не только в популярности: производство одного эпизода «Следа» чрезвычайно дешево: для этого не требуются экспедиции или особый кастинг, сюжет четко следует давно заведенному шаблону, а натурные съемки практически отсутствуют. В наши дни съемками сериала занимается Пятый канал. Специально под «След» было выделено несколько павильонов их студии: один – под футуристично выглядящий офис ФЭС, который включает лабораторию, морг, комнату для допросов и прочие необходимые в следовательской жизни вещи.

Что касается экстерьерных кадров, для них создатели сериала облюбовали спальные районы Москвы, в особенности Ховрино и Головинский.

 

Инна Захарова 18 апреля 2024, 11:11
Мне очень-очень нравится этот фильм я. Всегда смотрю его
