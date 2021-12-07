В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» казнят Мустафу?

Наш ответ:

Это произошло в 4-м сезоне, 20-й серии (или 123-й из общего количества серий). В этом эпизоде Селим и Мустафа отправляются в военный лагерь по приказу Сулеймана. Атмаджа и Ташлыджалы строят планы по возведению Мустафы на престол и подстрекают янычар к бунту. Вместе с Сулейманом в лагерь прибывают палачи, готовые казнить шехзаде по обвинению в заговоре против султана. Когда Селим и Джахангир уезжают на охоту, Сулейман призывает мятежного сына к себе. Мустафа появляется в лагере под приветственные возгласы янычар, что еще больше укрепляет султана в своем решении.