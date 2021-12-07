Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» казнят Мустафу?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Это произошло в 4-м сезоне, 20-й серии (или 123-й из общего количества серий). В этом эпизоде Селим и Мустафа отправляются в военный лагерь по приказу Сулеймана. Атмаджа и Ташлыджалы строят планы по возведению Мустафы на престол и подстрекают янычар к бунту. Вместе с Сулейманом в лагерь прибывают палачи, готовые казнить шехзаде по обвинению в заговоре против султана. Когда Селим и Джахангир уезжают на охоту, Сулейман призывает мятежного сына к себе. Мустафа появляется в лагере под приветственные возгласы янычар, что еще больше укрепляет султана в своем решении.

Как только Мустафа входит в шатер отца, на него нападают палачи и после небольшой схватки убивают.

 

Наталья Балыкина 17 апреля 2024, 05:20
В 23 серии казнят Мустафу, а не в 20. Из общих серий в 132 серии. Вот сейчас смотрю
17 апреля 2024, 05:20 Ответить
Наталья Балыкина 17 апреля 2024, 06:01
в ответ на сообщение Наталья Балыкина от 17 апреля 2024, 05:20
Ошиблась. Не в 23, а в 25 серии 4 сезона, из общей серии 134, это точно. Специально перемотала. В конце серии Мустафу казнят
17 апреля 2024, 06:01 Ответить
