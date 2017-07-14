В какой последовательности смотреть фильмы про Человека-паука?

Меню
Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 11 сентября 2024
Наш ответ:

Франшиза о Человеке-пауке насчитывает сразу три разных серии фильмов, поэтому строгой последовательности, в которой нужно смотреть фильмы про Человека-паука, нет. Вот рекомендуемый порядок просмотра:

Трилогия с Тоби Магуайром:

  • Человек-паук (2002)
  • Человек-паук 2 (2004)
  • Человек-паук 3: Враг в отражении (2007)

Отдельная дилогия с Эндрю Гарфилдом:

  • Новый Человек-паук (2012)
  • Человек-паук: Высокое напряжение (2014)

MCU-версия Человека-паука с Томом Холландом:

  • Первый Мститель: Противостояние (2016)
  • Человек-паук: Возвращение домой (2017) 
  • Мстители: Война бесконечности (2018)
  • Мстители: Финал (2019)
  • Человек паук: Вдали от дома (2019)
  • Человек-паук: Нет пути домой (2021)

Мультивселенная от Sony

  • Человек-паук: Через вселенные (2018)
  • Человек-паук: Паутина вселенных (2023)
  • Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (2024)

 

Почему в этом порядке стоит смотреть фильмы о Человеке-Пауке:

Смотреть фильмы о Человеке-пауке в определённой последовательности стало важнее, чем когда-либо, из-за взаимосвязей между разными версиями Питера Паркера. Изначально все три серии фильмов были независимыми и существовали в своих собственных вселенных. Режиссёр Сэм Рэйми создал трилогию, которая происходила в его собственной версии мира, а дилогия Марка Уэбба с Эндрю Гарфилдом имела отдельную, свою вселенную. Казалось, что каждая версия Питера Паркера навсегда останется в рамках своего мира.

Однако в 2021 году после выхода фильма «Человек-паук: Нет пути домой» всё изменилось. Этот блокбастер показал, что вселенные Рэйми и Уэбба существуют в рамках кинематографической вселенной Marvel (КВМ) как параллельные реальности. В «Нет пути домой» Питер Паркер, сыгранный Томом Холландом, получает помощь от Питера Паркеров в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, когда злодеи из их миров случайно проникают в его вселенную.

Поэтому теперь правильный порядок просмотра изменился: перед тем, как смотреть «Нет пути домой», обязательно нужно познакомиться с трилогией Сэма Рэйми и дилогией Марка Уэбба. Это позволит полностью понять сюжетные связи и насладиться камео старых героев. Порядок просмотра этих фильмов до «Нет пути домой» зависит от вашего выбора — можно начать с трилогии Рэйми или дилогии Уэбба, но рекомендуется смотреть их в порядке их выхода для лучшего восприятия эволюции персонажа.

Теги: в каком порядке смотреть фильмы?
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Максим Улаев 17 ноября 2018, 08:09
Спасибо большое потому что я просто запутался в этих частях а посмотреть очень хотелось в правильном порядке. Спасибо за помощь!!!
17 ноября 2018, 08:09 Ответить
Виталий Кравченко 10 октября 2021, 21:31
Ошибка: Человек-паук: Возвращение домой 2 (2018) - не верно, нужно: «Человек-Паук: Вдали от дома» — 2019
10 октября 2021, 21:31 Ответить
Ростислав Смельский 29 марта 2024, 21:33
кто это написал лучший так как даже обновляет список
29 марта 2024, 21:33 Ответить
