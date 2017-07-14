В какой последовательности смотреть фильмы про Человека-паука?

Франшиза о Человеке-пауке насчитывает сразу три разных серии фильмов, поэтому строгой последовательности, в которой нужно смотреть фильмы про Человека-паука, нет. Вот рекомендуемый порядок просмотра:
Смотреть фильмы о Человеке-пауке в определённой последовательности стало важнее, чем когда-либо, из-за взаимосвязей между разными версиями Питера Паркера. Изначально все три серии фильмов были независимыми и существовали в своих собственных вселенных. Режиссёр Сэм Рэйми создал трилогию, которая происходила в его собственной версии мира, а дилогия Марка Уэбба с Эндрю Гарфилдом имела отдельную, свою вселенную. Казалось, что каждая версия Питера Паркера навсегда останется в рамках своего мира.
Однако в 2021 году после выхода фильма «Человек-паук: Нет пути домой» всё изменилось. Этот блокбастер показал, что вселенные Рэйми и Уэбба существуют в рамках кинематографической вселенной Marvel (КВМ) как параллельные реальности. В «Нет пути домой» Питер Паркер, сыгранный Томом Холландом, получает помощь от Питера Паркеров в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, когда злодеи из их миров случайно проникают в его вселенную.
Поэтому теперь правильный порядок просмотра изменился: перед тем, как смотреть «Нет пути домой», обязательно нужно познакомиться с трилогией Сэма Рэйми и дилогией Марка Уэбба. Это позволит полностью понять сюжетные связи и насладиться камео старых героев. Порядок просмотра этих фильмов до «Нет пути домой» зависит от вашего выбора — можно начать с трилогии Рэйми или дилогии Уэбба, но рекомендуется смотреть их в порядке их выхода для лучшего восприятия эволюции персонажа.
