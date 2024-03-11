Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Когда в России выйдет "Кунг-фу Панда 4"?

Когда в России выйдет "Кунг-фу Панда 4"?

Олег Скрынько 11 марта 2024 Дата обновления: 11 марта 2024
Наш ответ:

Премьера мультфильма "Кунг-фу Панда 4" в США состоялась 8 марта 2024 года, и весной того же года мультфильм появится в российском прокате. Российская премьера запланирована после 14 марта, а версию с официальными российскими голосами ожидается с 21 по 23 марта. Анимационный фильм уже представлен в кинотеатрах по всему миру.

Сюжет четвёртой части расскажет о новых приключениях главного героя, ставшего лидером Долины Мира, который должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планы осложняются действиями злой колдуньи Хамелеон, способной превращаться в своих побеждённых врагов.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кунг-фу Панда 4
Кунг-фу Панда 4 боевик, приключения, анимация
2024, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Александр Чурсин 11 марта 2024, 19:08
У меня вопрос когда этот мультфильм появится в тульской области или он совсем не поЯвится
11 марта 2024, 19:08 Ответить
Эмиль Братов 25 июня 2024, 17:54
все ещё не появился.. что тут говорить ?
25 июня 2024, 17:54 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше