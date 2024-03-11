Когда в России выйдет "Кунг-фу Панда 4"?

Премьера мультфильма "Кунг-фу Панда 4" в США состоялась 8 марта 2024 года, и весной того же года мультфильм появится в российском прокате. Российская премьера запланирована после 14 марта, а версию с официальными российскими голосами ожидается с 21 по 23 марта. Анимационный фильм уже представлен в кинотеатрах по всему миру.
Сюжет четвёртой части расскажет о новых приключениях главного героя, ставшего лидером Долины Мира, который должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планы осложняются действиями злой колдуньи Хамелеон, способной превращаться в своих побеждённых врагов.
