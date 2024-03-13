Где снимали фильм «Онегин»?

Наш ответ:

Съемки фильма «Онегин» по классическому роману в стихах «Евгений Онегин» проходили в нескольких локациях, некоторые из которых имеют прямое отношение к жизни Александра Сергеевича Пушкина.



Часть материала была отснята в Санкт-Петербурге. Так, на экране появляется Зимний дворец, а также Певческий мост. Усадьбой офицера в фильме стал Большой Гатчинский дворец под Петербургом, тогда как резиденция дядюшки Евгения — это Елагин дворец.



Значительная часть съемок прошла в Псковской области. Там располагается музей-усадьба А. С. Пушкина «Петровское», который в фильме фигурирует в качестве дома Лариных. Также съемки имели место в музее-заповеднике «Михайловское».



Расположенная в живописной местности ротонда, где проходят беседы Ольги Лариной с Ленским, а также Татьяны Лариной с Онегиным, находится на территории усадьбы Суханово в Московской области. В реальности беседка называется «Храмом Венеры».