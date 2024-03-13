Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Онегин»?

Где снимали фильм «Онегин»?

Олег Скрынько 13 марта 2024 Дата обновления: 13 марта 2024
Наш ответ:

Съемки фильма «Онегин» по классическому роману в стихах «Евгений Онегин» проходили в нескольких локациях, некоторые из которых имеют прямое отношение к жизни Александра Сергеевича Пушкина.

Часть материала была отснята в Санкт-Петербурге. Так, на экране появляется Зимний дворец, а также Певческий мост. Усадьбой офицера в фильме стал Большой Гатчинский дворец под Петербургом, тогда как резиденция дядюшки Евгения — это Елагин дворец.

Значительная часть съемок прошла в Псковской области. Там располагается музей-усадьба А. С. Пушкина «Петровское», который в фильме фигурирует в качестве дома Лариных. Также съемки имели место в музее-заповеднике «Михайловское».

Расположенная в живописной местности ротонда, где проходят беседы Ольги Лариной с Ленским, а также Татьяны Лариной с Онегиным, находится на территории усадьбы Суханово в Московской области. В реальности беседка называется «Храмом Венеры».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Онегин
Онегин мелодрама
2024, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ольга Бобцова 13 марта 2024, 14:44
парк великолепен, с первых кадров завораживает, как мифическое что то, огромные деревья, неужели без компьютерной графики
13 марта 2024, 14:44 Ответить
Мария Борисова 31 марта 2024, 20:54
Наконец-то посмотрела фильм "Евгений Онегин" в городском доме культуры с ребёнком 11 лет. Не ожидала, что всё будет так завораживающе интересно, постановка просто шикарная. Какие талантливые артисты,дома, дворцы,парки, беседка,внутри обстановка, сервизы прелесть, костюмы,балы, украшения на дамах, мебель -не описать словами как очень красиво. Конец печальный затронул, что Татьяна "другому отдана".Очень восхитительный фильм о любви с чередованием слов рассказчика в прозе. Спасибо тем, кто его создали
31 марта 2024, 20:54 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше