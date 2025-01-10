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Киноафиша Сериалы Тихая гавань

Тихая гавань (2025 - …)

Safe Harbor 18+
Год выпуска 2025
Страна Бельгия/Нидерланды
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Videoland
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Двое друзей-хакеров — Тобиас и Марко — мечтают стать технологическими миллионерами, но пока промышляют лишь взломами баз данных да мелким мошенничеством. Неожиданным образом их пути пересекаются с представителями ирландской мафии, которые используют крупнейший морской порт Европы в Роттердаме в своих преступных целях. Слоан и ее брат Фаррелл просят парней помочь им со взломом системы безопасности, чтобы незаметно завозить в Нидерланды гигантские партии запрещенных веществ. Что выйдет из этого плана, который кажется на первый взгляд надежным, как швейцарские часы?

Тихая гавань - трейлер первого сезона
Тихая гавань  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Альфи Аллен
Альфи Аллен
Колм Мини
Колм Мини
Даниэль Лапэйн
Даниэль Лапэйн
Мартин Лэйкмейер
Шарлотта Тиммерс
Шарлотта Тиммерс
Чарли Мерфи
Чарли Мерфи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Тихая гавань - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Два хакера вовлекаются в опасную авантюру в трейлере сериала «Тихая гавань»
Два хакера вовлекаются в опасную авантюру в трейлере сериала «Тихая гавань»
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