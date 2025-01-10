Двое друзей-хакеров — Тобиас и Марко — мечтают стать технологическими миллионерами, но пока промышляют лишь взломами баз данных да мелким мошенничеством. Неожиданным образом их пути пересекаются с представителями ирландской мафии, которые используют крупнейший морской порт Европы в Роттердаме в своих преступных целях. Слоан и ее брат Фаррелл просят парней помочь им со взломом системы безопасности, чтобы незаметно завозить в Нидерланды гигантские партии запрещенных веществ. Что выйдет из этого плана, который кажется на первый взгляд надежным, как швейцарские часы?