Постер сериала Гость
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Киноафиша Сериалы Гость

Гость (2025 - 2025)

The Guest 18+
Год выпуска 2025
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Простая девушка Рия никак не может найти своё место в жизни и не знает, чего хочет. Её парень — бездельник, и она тянет обоих. Рия устраивается на работу уборщицей в дом к богатой владелице дизайнерского агентства Фрэн, и между начальницей и подчинённой завязываются доверительные отношения. Фрэн становится для Рии не просто работодательницей, но и наставницей, а их отношения перерастают в дружеские. Фрэн советует Рие зарегистрироваться в приложении для знакомств, чтобы подыскать себе кого-то поинтереснее её непутёвого бойфренда. Рия идёт на свидание с парнем из приложения, успешным и обаятельным Максом, и у них завязывается переписка. В отсутствии хозяйки Рия решает пригласить Макса в гости, соврав ему, что это её дом. Невинная ложь становится для уборщицы роковой ошибкой. И теперь Рию и Фрэн связывает мрачная тайна, которая может разрушить жизнь девушки.

Гость  трейлер первого сезона
В ролях
Габриэль Криви
Amy Beth Hayes
Ив Майлс
Джулиан Льюис Джонс
Sion Daniel Young
Kimberley Nixon
Все актеры и съемочная группа

0.0
6.8 IMDb
Сезоны
Гость - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 4 эпизода
 
