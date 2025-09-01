Простая девушка Рия никак не может найти своё место в жизни и не знает, чего хочет. Её парень — бездельник, и она тянет обоих. Рия устраивается на работу уборщицей в дом к богатой владелице дизайнерского агентства Фрэн, и между начальницей и подчинённой завязываются доверительные отношения. Фрэн становится для Рии не просто работодательницей, но и наставницей, а их отношения перерастают в дружеские. Фрэн советует Рие зарегистрироваться в приложении для знакомств, чтобы подыскать себе кого-то поинтереснее её непутёвого бойфренда. Рия идёт на свидание с парнем из приложения, успешным и обаятельным Максом, и у них завязывается переписка. В отсутствии хозяйки Рия решает пригласить Макса в гости, соврав ему, что это её дом. Невинная ложь становится для уборщицы роковой ошибкой. И теперь Рию и Фрэн связывает мрачная тайна, которая может разрушить жизнь девушки.