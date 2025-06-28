Недавно в жизни в жизни капитана СОБРа Максима Нестерова произошла страшная трагедия: в результате атаки террористов погибла его дочь. Смерть девочки надломила опытного военного и разрушила его отношения с женой. Отправленный начальником в отпуск герой получает приглашение от старинного друга поехать к нему на черноморское побережье. Однако и здесь герою не удаётся отдохнуть и отвлечься от профессионального долга. Во время экскурсии его группа набредает на деревню, где орудуют чёрные золотоискатели. Бандиты, не желающие огласки своей незаконной деятельности, берут случайных свидетелей в заложники. Но опытный спецназовец не намерен сдаваться и решает в одиночку спасти туристов из лап преступников.