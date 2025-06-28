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Постер сериала Сломанная стрела
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Киноафиша Сериалы Сломанная стрела

Сломанная стрела (2025 - 2025)

Slomannaya strela 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Недавно в жизни в жизни капитана СОБРа Максима Нестерова произошла страшная трагедия: в результате атаки террористов погибла его дочь. Смерть девочки надломила опытного военного и разрушила его отношения с женой. Отправленный начальником в отпуск герой получает приглашение от старинного друга поехать к нему на черноморское побережье.  Однако и здесь герою не удаётся отдохнуть и отвлечься от профессионального долга. Во время экскурсии его группа набредает на деревню, где орудуют чёрные золотоискатели. Бандиты, не желающие огласки своей незаконной деятельности, берут случайных свидетелей в заложники. Но опытный спецназовец не намерен сдаваться и решает в одиночку спасти туристов из лап преступников.

Сломанная стрела - трейлер первого сезона
Сломанная стрела  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Алексей Агрызков
Сергей Холмогоров
Сергей Холмогоров
Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко
Сергей Комаров
Сергей Комаров
Андрей Давыдов
Евгений Шириков
Евгений Шириков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Сезоны
Сломанная стрела - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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