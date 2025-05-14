По сюжету сериала главную героиню Марию Жукову, роль которой исполнила актриса Мария Лопатина, приглашают учиться в США. Во время обучения Мария случайно узнает информацию, которая ставит под сомнение все ее идеалы и убеждения. Начав собственное расследование, она выясняет, что втянута в большую многоходовую игру, связанную с угрозой безопасности России. Идя на риск и получив доказательства, Жукова не успевает покинуть США. Ее арестовывают. В тюрьме с длительным пребыванием в одиночной камере, психологическим давлением, пытками и допросами сотрудников ФБР, уговаривающих остаться в США и осудить Россию, Марии придется сделать главный выбор в своей жизни: между любовью и выгодой, предательством и верностью, свободой и смертью.