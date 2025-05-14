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Постер сериала Тюремный дневник
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Киноафиша Сериалы Тюремный дневник

Тюремный дневник (2025 - …)

Tyuremnyj dnevnik 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

По сюжету сериала главную героиню Марию Жукову, роль которой исполнила актриса Мария Лопатина, приглашают учиться в США. Во время обучения Мария случайно узнает информацию, которая ставит под сомнение все ее идеалы и убеждения. Начав собственное расследование, она выясняет, что втянута в большую многоходовую игру, связанную с угрозой безопасности России. Идя на риск и получив доказательства, Жукова не успевает покинуть США. Ее арестовывают. В тюрьме с длительным пребыванием в одиночной камере, психологическим давлением, пытками и допросами сотрудников ФБР, уговаривающих остаться в США и осудить Россию, Марии придется сделать главный выбор в своей жизни: между любовью и выгодой, предательством и верностью, свободой и смертью.

Тюремный дневник - трейлер первого сезона
Тюремный дневник  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Роман Агеев
Роман Агеев
Екатерина Зорина
Екатерина Зорина
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Дмитрий Лавров
Дмитрий Лавров
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Рейтинг сериала

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4.1 IMDb
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Сезоны
Тюремный дневник - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
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