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Постер сериала Шерлок и дочь
Постер сериала Шерлок и дочь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Шерлок и дочь

Шерлок и дочь (2025 - …)

Sherlock & Daughter 18+
Год выпуска 2025
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

«Шерлок и дочь» — это детективный сериал, показывающий под новым углом классическую историю о великом сыщике из Великобритании. После загадочного убийства матери молодая американка Амелия узнает, что ее пропавшим отцом, возможно, был сам Шерлок Холмс. Так она оказывается на пороге его дома с этой шокирующей новостью. А Шерлок тем временем пытается спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон, которых держит в заложниках преступный синдикат во главе с Мориарти. Бойкая девушка приходит на помощь Холмсу, а он с помощью дедуктивного метода и сети своих информаторов пытается узнать тайну ее происхождения.

Шерлок и дочь - трейлер первого сезона
Шерлок и дочь  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Фиона Глэскотт
Ивана Миличевич
Ивана Миличевич
Шаши Рэми
Пол Рейд
Пол Рейд
Антонио Аакил
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7 IMDb
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Сезоны
Шерлок и дочь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

Рецензия основана на первых 4-х эпизодах. Призрак Шерлока Холмса продолжает тревожить умы писателей и сценаристов. Очередную волну интереса к фигуре сыщика породил успех «Шерлока» от BBC, который вышел в 2009 году. Стивен Моффат и Марк Гэтисс, почувствовав дух времени, превозносивший гениальных невротиков, превратили Холмса в безупречного нарцисса с научной степенью в иронией. Похожим и одновременно совсем другим вышел образ детектива в сериале «Элементарно»,…
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