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Киноафиша Сериалы Роковая афера

Роковая афера (2025 - 2025)

Factice 18+
Год выпуска 2025
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал 13ème RUE
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Медицинский секретарь и графический дизайнер на полставки Виктуар еще недавно была уверена, что все проблемы позади: дети подросли, в доме царит мир. Однако все рушится, когда муж получает серьезную травму. Он больше не может работать, долги копятся и грозят потопить семью. Тогда Виктуар вспоминает о своем таланте, который в юности принес ей массу проблем. Она умеет виртуозно подделывать документы. Героиня и ее брат объединяют усилия, чтобы оказывать незаконные услуги безработным, студентам и матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Однако на напарников выходят серьезные люди из криминальной среды, и Виктуар понимает, что попала в ловушку.

Роковая афера - трейлер первого сезона
Роковая афера  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Мхамед Арески
Анн Косиньи
Анн Косиньи
Каролин Англад
Каролин Англад
Жереми Ковийо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Роковая афера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
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