Медицинский секретарь и графический дизайнер на полставки Виктуар еще недавно была уверена, что все проблемы позади: дети подросли, в доме царит мир. Однако все рушится, когда муж получает серьезную травму. Он больше не может работать, долги копятся и грозят потопить семью. Тогда Виктуар вспоминает о своем таланте, который в юности принес ей массу проблем. Она умеет виртуозно подделывать документы. Героиня и ее брат объединяют усилия, чтобы оказывать незаконные услуги безработным, студентам и матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Однако на напарников выходят серьезные люди из криминальной среды, и Виктуар понимает, что попала в ловушку.