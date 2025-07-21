Вежливая, статная и располагающая к себе дама Сэ Хи руководит подпольной организацией по незаконному усыновлению детей. Некоторые приёмные родители-богачи хотят себе «идеального ребёнка», а если им что-то не нравится – они сдают его обратно, как товар. Тхэ Сик – один из членов банды Сэ Хи, который притворяется послушным исполнителем. Но у него не поднимается рука избавиться от возвращённых детей. Спрятав их от всего мира, Тхэ Сик берёт на себя роль опекуна и наставника. А дети тем временем растут, узнают правду и загораются желанием свести счёты.