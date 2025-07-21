Меню
Постер сериала Дефекты
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
2 постера
Киноафиша Сериалы Дефекты

Дефекты (2025 - …)

Aishopping 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Стрим-сервис ENA
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

Вежливая, статная и располагающая к себе дама Сэ Хи руководит подпольной организацией по незаконному усыновлению детей. Некоторые приёмные родители-богачи хотят себе «идеального ребёнка», а если им что-то не нравится – они сдают его обратно, как товар. Тхэ Сик – один из членов банды Сэ Хи, который притворяется послушным исполнителем. Но у него не поднимается рука избавиться от возвращённых детей. Спрятав их от всего мира, Тхэ Сик берёт на себя роль опекуна и наставника. А дети тем временем растут, узнают правду и загораются желанием свести счёты.

В ролях
Чон А Ём
Вон Джин-а
Сон Ён-гю
Ким Джин-ён
Choi Yeong-joon
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.9 IMDb
Написать отзыв

Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Дефекты»

Серия 9 / Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 августа 2025
Серия 10 / Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 августа 2025
Серия 11 / Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 августа 2025
Серия 12 / Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 августа 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Дефекты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из сериал
