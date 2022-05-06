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Кейт Бекинсейл

Kate Beckinsale
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл Kate Beckinsale
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Дата рождения
26 июля 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Майкл Шин
Майкл Шин
Общий ребенок
Биография Кейт Бекинсел

Содержание:
Кейт Бекинсейл – Фильмы
  - Кейт Бекинсейл – «Другой мир»
  - Кейт Бекинсейл – «Ван Хельсинг»
Кейт Бекинсейл – Личная жизнь

Британская актриса Кэтрин «Кейт» Розмари Бекинсейл родилась 26 июля 1973 года в Лондоне, Великобритания. Отец – Ричард Бекинсейл – известный телевизионный актер, мать – Джуди Лоу – театральная и телевизионная  актриса, в прошлом – агент по набору актеров для BBC. Один из прадедушек актрисы был бирманцем. У Кейт есть старшая сводная сестра Саманта, она также стала актрисой.

Окончив школу в Лондоне, Кейт начала актерскую карьеру. Первую роль сыграла в телевизионном фильме «Один против ветра» о Второй мировой войне (1991). Изучала русскую и французскую литературу в Оксфордском университете, ученую степень не получила. В последний год учебы Кейт ушла из университета.


Кейт Бекинсейл – Фильмы

В 1993 году Бекинсейл снялась в кинофильме Кеннета Браны «Много шума из ничего». В 1998 году сыграла в двух низкобюджетных картинах «Надувательство» и «Дни диско». В 1999 году Бекинсейл появилась в главной роли в американской ленте «Разрушенный дворец». Актрису стали замечать после выхода военной мелодрамы Майкла Бэя «Перл-Харбор» (2001), в котором она сыграла главную роль – медсестру Эвелин. 

В 2001 году снялась в популярной романтической комедии «Интуиция» (режиссер Питер Челсом). Парнером Бекинсейл стал Джон Кьюсак. В 2004 году Кейт Бекинсейл сыграла Аву Гарднер в биографической драме Мартина Скорсезе «Авиатор». Лента была была номинирована на 11 премий «Оскар» и получила 5 из них. В картине снялись Леонардо Дикаприо, Кейт Бланшетт, Алек Болдуин, Джуд Лоу, Уиллем Дефо, Гвен Стефани. Для этой роли актриса поправилась на 9 кг.

В 2006 году снялась с Адамом Сэндлером в фильме «Клик: с пультом по жизни». В 2007 году Бекинсейл появилась в главной роли в триллере Нимрода Антала «Вакансия на жертву». В 2012 году актриса снялась в ремейке картины «Вспомнить все» с Колином Фарреллом в главной роли (режиссер Лен Уайзман). В 2014 году сыграла главную роль в фильме «Обитель проклятых» Брэда Андерсона. Ее героиня – Элиза Грейвс – больна хронической истерией.


Кейт Бекинсейл – «Другой мир»

Кейт Бекинсейл известна по главной роли во франшизе «Другой мир», снятой ее мужем Леном Уайзманом. «Другой мир» (2003) рассказывает о многовековой вражде двух бессмертных рас – вампиров и оборотней. Вампирша Селин (Кейт Бекинсейл) – профессиональный истребитель оборотней. В картине снялся также партнер Кейт Бекинсейл Майкл Шин (Люциан, лидер оборотней). В 2006 году вышла вторая часть «Другой мир: Эволюция», в 2012 – «Другой мир: Пробуждение», в 2016 – «Другой мир. Войны крови».


Кейт Бекинсейл – «Ван Хельсинг»

«Ван Хельсинг» – культовый фильм американского режиссера Стивена Соммерса про истребителя монстров Ван Хельсинга (Хью Джекман). В сюжете картины есть заимствования из других литературных произведений: «Дракулы» Брэма Стокера, «Франкенштейна» Мери Шелли и «Странной истории Мистера Джекила и Мистера Хайда» Роберта Стивенсона.  В картине Кейт Бекинсейл сыграла Анну Валериас – цыганскую принцессу, род которой должен убить Дракулу.


Кейт Бекинсейл – Личная жизнь

Кейт Бекинсейл встречалась с актером Майклом Шином, у пары родилась дочь Лили Мо Шин (1999). Лили – актриса, снялась вместе с родителями в фильме «Другой мир: Эволюция». В 2003 году после расставания с Майклом Шином, актриса обручилась с режиссером Леном Уайзманом. Они поженились в 2004 году, а развелись в ноябре 2015 года.

Интересные факты о Кейт Бекинсел

Кейт Бекинсел не употребляет алкоголь.

В 2009 году журнал Esquire назвал Кейт Бекинсейл самой сексуальной женщиной из ныне живущих.

Со студенческих лет актриса свободно говорит по-русски.

В отрочестве актриса страдала от анорексии.

Любимый писатель актрисы – Антон Павлович Чехов.

Фильмография Кейт Бекинсел
Красотка на взводе
Красотка на взводе
боевик 2021, США
6.0
Другой мир: Войны крови
Другой мир: Войны крови
ужасы, боевик 2017, США
7.0
Единственный живой парень в Нью-Йорке
Единственный живой парень в Нью-Йорке
драма 2017, США
6.0
Комната разочарований
Комната разочарований
драма, триллер 2016, США
5.0
Любовь и дружба
Любовь и дружба
драма, мелодрама 2016, Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция / США
7.0
Новая попытка Кейт МакКолл
Новая попытка Кейт МакКолл
драма 2014, США
6.0
Обитель проклятых
Обитель проклятых
триллер 2014, США
8.0
Все могу
Все могу
комедия, фантастика 2014, Великобритания
6.0
Все фильмы
Фотографии Кейт Бекинсел Все фотографии
Лен Уайзман и Кейт Бекинсейл Кейт Бекинсейл с дочерью Кейт Бекинсейл Кейт Бекинсейл
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
В своем новом фильме Кейт Бекинсейл сыграет агента ЦРУ, которого шантажируют террористы Снимет картину режиссер «13-го района» и «Заложницы».
Написать
6 мая 2022 11:54
Журналистика = дурдом: новый сериал «Виновная сторона» с Кейт Бекинсейл в главной роли Чёрная комедия, при просмотре которой совсем не смешно.
Написать
15 октября 2021 15:14
Опальная журналистка Кейт Бекинсейл стремится восстановить свою репутацию в трейлере сериала «Осужденная» Премьера шоу состоится на сервисе Paramount+. 
Написать
21 сентября 2021 11:03
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Статьи о персоне
«Я открыла бизнес на Урале»: Кейт Бекинсейл случайно обнаружила свое рекламное фото на «Газели» Голливудские звезды нередко становятся «лицами» российского бизнеса.
Написать
23 декабря 2020 10:45
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Майкл Шин
Майкл Шин Michael Sheen
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