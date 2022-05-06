Содержание:

Кейт Бекинсейл – Фильмы

- Кейт Бекинсейл – «Другой мир»

- Кейт Бекинсейл – «Ван Хельсинг»

Кейт Бекинсейл – Личная жизнь



Британская актриса Кэтрин «Кейт» Розмари Бекинсейл родилась 26 июля 1973 года в Лондоне, Великобритания. Отец – Ричард Бекинсейл – известный телевизионный актер, мать – Джуди Лоу – театральная и телевизионная актриса, в прошлом – агент по набору актеров для BBC. Один из прадедушек актрисы был бирманцем. У Кейт есть старшая сводная сестра Саманта, она также стала актрисой.

Окончив школу в Лондоне, Кейт начала актерскую карьеру. Первую роль сыграла в телевизионном фильме «Один против ветра» о Второй мировой войне (1991). Изучала русскую и французскую литературу в Оксфордском университете, ученую степень не получила. В последний год учебы Кейт ушла из университета.



Кейт Бекинсейл – Фильмы

В 1993 году Бекинсейл снялась в кинофильме Кеннета Браны «Много шума из ничего». В 1998 году сыграла в двух низкобюджетных картинах «Надувательство» и «Дни диско». В 1999 году Бекинсейл появилась в главной роли в американской ленте «Разрушенный дворец». Актрису стали замечать после выхода военной мелодрамы Майкла Бэя «Перл-Харбор» (2001), в котором она сыграла главную роль – медсестру Эвелин.

В 2001 году снялась в популярной романтической комедии «Интуиция» (режиссер Питер Челсом). Парнером Бекинсейл стал Джон Кьюсак. В 2004 году Кейт Бекинсейл сыграла Аву Гарднер в биографической драме Мартина Скорсезе «Авиатор». Лента была была номинирована на 11 премий «Оскар» и получила 5 из них. В картине снялись Леонардо Дикаприо, Кейт Бланшетт, Алек Болдуин, Джуд Лоу, Уиллем Дефо, Гвен Стефани. Для этой роли актриса поправилась на 9 кг.

В 2006 году снялась с Адамом Сэндлером в фильме «Клик: с пультом по жизни». В 2007 году Бекинсейл появилась в главной роли в триллере Нимрода Антала «Вакансия на жертву». В 2012 году актриса снялась в ремейке картины «Вспомнить все» с Колином Фарреллом в главной роли (режиссер Лен Уайзман). В 2014 году сыграла главную роль в фильме «Обитель проклятых» Брэда Андерсона. Ее героиня – Элиза Грейвс – больна хронической истерией.



Кейт Бекинсейл – «Другой мир»

Кейт Бекинсейл известна по главной роли во франшизе «Другой мир», снятой ее мужем Леном Уайзманом. «Другой мир» (2003) рассказывает о многовековой вражде двух бессмертных рас – вампиров и оборотней. Вампирша Селин (Кейт Бекинсейл) – профессиональный истребитель оборотней. В картине снялся также партнер Кейт Бекинсейл Майкл Шин (Люциан, лидер оборотней). В 2006 году вышла вторая часть «Другой мир: Эволюция», в 2012 – «Другой мир: Пробуждение», в 2016 – «Другой мир. Войны крови».



Кейт Бекинсейл – «Ван Хельсинг»

«Ван Хельсинг» – культовый фильм американского режиссера Стивена Соммерса про истребителя монстров Ван Хельсинга (Хью Джекман). В сюжете картины есть заимствования из других литературных произведений: «Дракулы» Брэма Стокера, «Франкенштейна» Мери Шелли и «Странной истории Мистера Джекила и Мистера Хайда» Роберта Стивенсона. В картине Кейт Бекинсейл сыграла Анну Валериас – цыганскую принцессу, род которой должен убить Дракулу.



Кейт Бекинсейл – Личная жизнь

Кейт Бекинсейл встречалась с актером Майклом Шином, у пары родилась дочь Лили Мо Шин (1999). Лили – актриса, снялась вместе с родителями в фильме «Другой мир: Эволюция». В 2003 году после расставания с Майклом Шином, актриса обручилась с режиссером Леном Уайзманом. Они поженились в 2004 году, а развелись в ноябре 2015 года.