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Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Постер к сериалу Американская история ужасов
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
36 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
Киноафиша Сериалы Американская история ужасов
Американская история ужасов (2011 - …) American Horror Story 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 13 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX
Продолжительность 116 часов 0 минут
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

Американская история ужасов – американский сериал-антология, снятый в жанре ужасов. Каждый новый сезон представляет собой самостоятельную историю, однако некоторые персонажи и места могут быть упомянуты сразу в нескольких сезонах шоу. События первого сезона, «Дом-убийца», разворачиваются в наше время в старинном особняке, населенном призраками. Таинственные обитатели дома преследует новых жильцов. Второй сезон, «Психбольница», рассказывает о Брайрклиффе – психиатрической клинике, в стенах которой в 60-х годах прошлого века проходили лечение душевнобольные преступники. В третьем сезоне «Шабаш» речь идет о современных ведьмах Нового Орлеана. Накануне избрания новой Верховной ведьмы в рядах чародеек намечается раскол – каждая считает себя достойной преемницей. Однако им приходится объединиться для борьбы с последователями культа вуду и охотниками на ведьм. Действие четвертого сезона, «Фрик-шоу», происходит в 1952 году в городе Джупитере, штат Флорида. Живые шоу постепенно вытесняет телевидение, и в новых реалиях бродячий цирк уродов отчаянно борется за выживание. Пятый сезон, «Отель», посвящен отелю «Кортез», который населяют призраки и вампиры. Детективу Джону Лоу, расследующему череду убийств с религиозным подтекстом, необходимо разобраться в прошлом отеля и его обитателей. Шестой сезон «Роанок» снят в жанре псевдодокументального фильма. Супружеская пара покупает старую ферму в Северной Каролине. Духи, населяющие здешние земли, не собираются терпеть присутствие чужаков. Седьмой сезон «Культ» рассказывает о жителях пригорода Детройта. Амбициозный парень собирает группу единомышленников, чтобы захватить власть в городе с помощью убийств и насилия. В части «Апокалипсис» сталкиваются герои двух предыдущих сезонов – ведьмы Нового Орлеана пытаются предотвратить конец света и остановить Антихриста, впервые появившегося в «Доме-убийце». Действие девятого сезона, «1984», разворачивается на территории летнего лагеря «Редвуд», где в 70-х годах произошло массовое убийство.

Американская история ужасов - трейлер десятого сезона
Американская история ужасов
трейлер десятого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Райан Мерфи
Райан Мерфи
Брэд Фалчук
Брэд Фалчук
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс Ms. Miriam Mead
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс Thomasin "The Butcher" White / Actress Agnes Mary Winstead
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс Iris
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс Ethel Darling
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс Madame Delphine LaLaurie
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 11-го сезона сериала «Американская история ужасов»
Something's Coming
Сезон 11 Серия 1
17 октября 2022
Smoke Signals
Сезон 11 Серия 2
17 октября 2022
Thank You For Your Service
Сезон 11 Серия 3
24 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Американская история ужасов - Дом-убийца / Murder House Дом-убийца / Murder House
2011, 12 эпизодов
 
Американская история ужасов - Психбольница / Asylum Психбольница / Asylum
2012, 13 эпизодов
 
Американская история ужасов - Шабаш / Coven Шабаш / Coven
2013, 13 эпизодов
 
Американская история ужасов - Фрик-шоу / Freak Show Фрик-шоу / Freak Show
2014, 13 эпизодов
 
Американская история ужасов - Отель / Hotel Отель / Hotel
2015, 12 эпизодов
 
Американская история ужасов - Роанок / Roanoke Роанок / Roanoke
2016, 10 эпизодов
 
Американская история ужасов - Культ / Cult Культ / Cult
2017, 11 эпизодов
 
Американская история ужасов - Апокалипсис / Apocalypse Апокалипсис / Apocalypse
2018, 10 эпизодов
 
Американская история ужасов - 1984 1984
2019, 9 эпизодов
 
Американская история ужасов - Двойная функция / Double Feature Двойная функция / Double Feature
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 11
2022, 3 эпизода
 
Сезон 12
TBA,
 
Сезон 13
TBA,
 
Новости о сериале
Новый кошмар каждую неделю: вышел трейлер второго сезона антологии «Американские истории ужасов»
Новый кошмар каждую неделю: вышел трейлер второго сезона антологии «Американские истории ужасов»
Тест: какая ты ведьма из культовых сериалов?
Тест: какая ты ведьма из культовых сериалов?
Когда ты по жизни «Один дома»: Путь Маколея Калкина от славы к забвению
Когда ты по жизни «Один дома»: Путь Маколея Калкина от славы к забвению
Слушать саундтрек сериала Американская история ужасов
Кадры из сериала
Интересные факты

Каждый сезон представляет собой отдельный мини-сериал с разными персонажами и локациями.

Эван Питерс и Сара Полсон — единственные актеры, которые были задействованы во всех сезонах шоу, за исключением девятого.

Создатели сериала Райан Мерфи и Брэд Фалчук прежде работали над музыкальным драмеди «Хор» для канала Fox.

Сеттинг главы под названием «Отель» вдохновлен реальной гостиницей, построенной серийным маньяком Генри Холмсом в Чикаго 1890-х годов. Холмс возвел гигантский «Замок», чтобы мучить и убивать гостей, тела которых в итоге сбрасывались по желобу к основанию сооружения. Прототипом персонажа Джеймса Патрика Марча также послужил Холмс.

В эпизоде 5 сезона «Дьявольская ночь» присутствует прямая отсылка к «Вайнвилльским убийствам», серии похищений и убийств мальчиков, произошедшей в Лос-Анджелесе в период с 1926 по 1928 год.

«Дом-убийца» из 1 сезона прежде использовался в качестве локации для сериалов «Секретные материалы», «Баффи — истребительница вампиров» и «Сумеречная зона».

Вступительные титры — важная составляющая «Американской истории ужасов». Помимо эстетических качеств, они также содержат подсказки к событиям сезона. Их созданием занимался Кайл Купер, прежде разработавший титры к «Ходячим мертвецам», «Шерлоку Холмсу», «Человеку-пауку 2», «Солдатам неудачи» и десяткам других хитов кино и телевидения.

Эдвард Мордрейк из 4 сезона — персонаж известной лондонской городской легенды конца XIX века.

На съемках 2 сезона Закари Куинто часто развлекал съемочную группу игрой на банджо.

Персонажи Боггс, Гринвелл, Стэнли, Стэплтон и Гедман из 1 сезона названы в честь бывших игроков бейсбольной команды Boston Red Sox.

На сюжет об Альме и Ките Уокер повлиял известный случай 60-х, когда межрасовая пара Бетти и Барни Хилл заявила о похищении пришельцами.

«Американский музей заболеваний» из главы «Фрик-шоу» действительно существует. Заведение расположено в Филадельфии и носит название «Музей медицинской истории Мюттера». Это одно из немногих мест в мире, где представлены реальные физические останки людей.

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