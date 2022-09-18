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Эйс Вентура: розыск домашних животных Эйс Вентура: розыск домашних животных
Киноафиша Фильмы Эйс Вентура: розыск домашних животных
Ace Ventura: Pet Detective

Эйс Вентура: розыск домашних животных, 1994

1994 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эйс Вентура, специализирующийся на поиске пропавших животных, живет в квартире, ставшей настоящим Ноевым ковчегом, где встречаются хамелеон, попугай, канарейка и скунс. Когда футбольная команда Майами теряет свой талисман, дельфина Снежинку, очаровательная Мелисса Робинсон обращается к Эйсу Вентуре. С первых моментов расследования Эйс находит ключ к разгадке, драгоценный камень, принадлежавший перстню памяти Суперкубка 1984 года, который Дельфины не выиграли. Герой быстро вызывает гнев лейтенанта Эйхорна, начальника полиции, но след преступников уже взят, и теперь Эйс не остановится ни перед чем, чтобы спасти Снежинку…

  • Короткая сцена во время вечеринки, где Эйс тянет за руку виолончелиста, когда тот проходит мимо, заставляя того издавать фальшивый тон, была импровизирована. 
  • Гигантский крюк, который Эйс использовал, чтобы нокаутировать двух приспешников Эйнхорна, изначально должен был отрубить им головы, создатели фильма быстро вырезали этот эпизод, чтобы сохранить детский рейтинг. 
  • На съемочной площадке фильма у Джима Керри был свой личный повар, который также должен был готовить еду для домашней игуаны.
  • Матч Суперкубка, показанный в конце фильма, это реальная игра между Майами Долфинз и Филадельфия Иглз.

Эйс Вентура занимается розыском пропавших домашних животных. Люди готовы заплатить большие деньги, чтобы вернуть своих любимцев. И когда из специального аквариума похищают очень умного и дорогого дельфина, владельцы обращаются именно к нему.

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 25 января 1994
Премьера в мире 25 января 1994
Возраст 12+
Режиссер
Том Шэдьяк
Том Шэдьяк
В ролях
Джим Керри
Джим Керри
Шон Янг
Шон Янг
Кортни Кокс
Кортни Кокс
Тоун Лок
Дэн Марино
Все актеры и съемочная группа
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Эйс Вентура: розыск домашних животных смотреть онлайн

Эйс Вентура: розыск домашних животных
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
artik_k99 18 сентября 2022, 18:29
Фильм просо топ, столько положительных эмоций. Не напрягает, у смешит главное для просмотра))) Порадовали пингвины и обезьянка угорал просто… Читать дальше…
Мария Левченко 18 июля 2021, 17:38
Этот фильм уже стоит смотреть из за Джима Керри. Такой позитивный
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саундтрек фильма Эйс Вентура: розыск домашних животных
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Amazon работает над третьей частью «Эйса Вентуры» — сценарий напишут авторы «Соника в кино» Производством фильма займется компания Morgan Creek, снимавшая две предыдущие части.
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22 марта 2021 10:58
Король драмы и комедии: 5 главных ролей Джима Керри 17 января главному голливудскому комику и самому трогательному драматическому актеру Джиму Керри исполняется 59 лет. Благодаря его разносторонним талантам на свет появились такие культовые фильмы, как «Маска», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума» и многие другие.
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