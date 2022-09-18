Эйс Вентура: розыск домашних животных, 1994

Эйс Вентура, специализирующийся на поиске пропавших животных, живет в квартире, ставшей настоящим Ноевым ковчегом, где встречаются хамелеон, попугай, канарейка и скунс. Когда футбольная команда Майами теряет свой талисман, дельфина Снежинку, очаровательная Мелисса Робинсон обращается к Эйсу Вентуре. С первых моментов расследования Эйс находит ключ к разгадке, драгоценный камень, принадлежавший перстню памяти Суперкубка 1984 года, который Дельфины не выиграли. Герой быстро вызывает гнев лейтенанта Эйхорна, начальника полиции, но след преступников уже взят, и теперь Эйс не остановится ни перед чем, чтобы спасти Снежинку…