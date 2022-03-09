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Рождественская история Рождественская история
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Spirited

Рождественская история, 2022

2022 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Стрим-сервис Apple TV+
Режиссер
Шон Андерс
Шон Андерс
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Сунита Мани
Сунита Мани
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Джен Таллок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рождественская история 1 постер
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Мюзикл с Райаном Рейнольдсом и многое другое: Apple TV+ анонсировал свои ближайшие оригинальные проекты Также стример опубликовал первые кадры из нескольких ожидаемых фильмов.
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9 марта 2022 14:20
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