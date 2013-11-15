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Богатенький Ричи
Киноафиша Фильмы Богатенький Ричи
Riсhie Riсh

Богатенький Ричи, 1994

1994 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Будучи единственным наследником богатейшего состояния мистера Рича, его сынишка Ричи живет в мире немыслимой роскоши. У него есть все, о чем только может мечтать мальчик этого возраста, все, что можно купить за деньги. Но этой тепличной жизни грозит опасность.

Коварный мошенник Лоуренс ван Доу решил прикарманить все состояние Ричей и уже придумал хитроумный план. И пока старшие Ричи путешествуют где-то в море на своей яхте, молодой Ричи с помощью новых друзей и верного пса по кличке Доллар раскрывает замысел и спасает семейное достояние. Для себя же Ричи открывает одну истину — настоящая дружба стоит гораздо больше, чем все его состояние.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1994
Премьера в России 21 декабря 1994
Премьера онлайн 15 ноября 2013
Премьера в мире 19 декабря 1994
Возраст 12+
Режиссер
Дональд Петри
В ролях
Маколей Калкин
Маколей Калкин
Джон Ларрокетт
Джон Ларрокетт
Эдвард Херрманн
Кристин Эберсоул
Кристин Эберсоул
Джонатан Хайд
Джонатан Хайд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Богатенький Ричи 2 постера
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23 ноября 2021 18:00
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