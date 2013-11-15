Богатенький Ричи, 1994

Будучи единственным наследником богатейшего состояния мистера Рича, его сынишка Ричи живет в мире немыслимой роскоши. У него есть все, о чем только может мечтать мальчик этого возраста, все, что можно купить за деньги. Но этой тепличной жизни грозит опасность.

Коварный мошенник Лоуренс ван Доу решил прикарманить все состояние Ричей и уже придумал хитроумный план. И пока старшие Ричи путешествуют где-то в море на своей яхте, молодой Ричи с помощью новых друзей и верного пса по кличке Доллар раскрывает замысел и спасает семейное достояние. Для себя же Ричи открывает одну истину — настоящая дружба стоит гораздо больше, чем все его состояние.