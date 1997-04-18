Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба, 1997

Остин Пауэрс, супершпион из 60-х, был выпущен из криогенной заморозки в наше время. Для Пауэрса мир стал совсем другим. К несчастью для Остина, все больше не помешаны на сексе. И хотя он может быть в другом десятилетии, его миссия остается прежней: герой объединяется с Ванессой Кенсингтон, чтобы остановить злого Доктора Зло, который также был заморожен, а теперь проснулся. Доктор Зло обкрадывает мировые запасы ядерного оружия и требует выплаты ему 100 миллиардов долларов за сохранение планеты. Сможет ли великий шпион остановить коварного безумца?
Мир в опасности: великий и ужасный Доктор Зло угрожает запустить ядерную ракету, требуя 100 миллиардов долларов! Но на каждого суперзлодея есть свой супергерой. Спустя 30 лет, проведенных в криогенной камере, неподражаемый Остин Пауэрс, лучший секретный агент Ее Величества и любимец всех женщин, разморожен и вновь готов к действиям! Вместе с напарницей, очаровательной Ванессой, он легко обойдет все хитроумные ловушки, расставленные коварным противником, и спасет человечество!