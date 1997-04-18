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Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
Киноафиша Фильмы Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
Austin Powers: International Man of Mystery

Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба, 1997

1997 / Германия / США
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Остин Пауэрс, супершпион из 60-х, был выпущен из криогенной заморозки в наше время. Для Пауэрса мир стал совсем другим. К несчастью для Остина, все больше не помешаны на сексе. И хотя он может быть в другом десятилетии, его миссия остается прежней: герой объединяется с Ванессой Кенсингтон, чтобы остановить злого Доктора Зло, который также был заморожен, а теперь проснулся. Доктор Зло обкрадывает мировые запасы ядерного оружия и требует выплаты ему 100 миллиардов долларов за сохранение планеты. Сможет ли великий шпион остановить коварного безумца?

  • Изначально Майк Майерс хотел, чтобы Джим Керри сыграл Доктора Зло, но в конце концов Керри пришлось отказаться от участия из-за конфликтов в расписании с его фильмом «Лжец, лжец». Тогда Майерс сам взял на себя ставшую культовой роль.
  • Персонаж Остина Пауэрса был создан на основе нескольких случаев с участием семьи режиссера. Отец Майерса любил смотреть британские комедии с такими актерами, как Питер Селлерс и Алек Гиннесс, поэтому Майерс всегда хотел сыграть британца. 
  • Одна из бывших девушек Джеймса Бонда, Лоис Чайлз, появляется в  эпизодической роли жены прихвостня, которого раздавил каток.
  • Вымышленная отколовшаяся Российская республика «Креплахистан» названа в честь креплахов, маленьких пельменей, которые являются частью еврейской кухни.

Мир в опасности: великий и ужасный Доктор Зло угрожает запустить ядерную ракету, требуя 100 миллиардов долларов! Но на каждого суперзлодея есть свой супергерой. Спустя 30 лет, проведенных в криогенной камере, неподражаемый Остин Пауэрс, лучший секретный агент Ее Величества и любимец всех женщин, разморожен и вновь готов к действиям! Вместе с напарницей, очаровательной Ванессой, он легко обойдет все хитроумные ловушки, расставленные коварным противником, и спасет человечество!

7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в России 2 мая 1997
Премьера в мире 18 апреля 1997
Возраст 16+
Режиссер
Джей Роуч
Джей Роуч
В ролях
Майк Майерс
Майк Майерс
Элизабет Херли
Элизабет Херли
Мими Роджерс
Мими Роджерс
Майкл Йорк
Роберт Вагнер
Роберт Вагнер
Все актеры и съемочная группа
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Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
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