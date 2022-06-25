Содержание:

Маколей Калкин – Фильмы

- Маколей Калкин – «Один дома»

- Маколей Калкин – «Богатенький Ричи»

- Маколей Калкин – «Клубная мания»

Маколей Калкин – Личная жизнь



Маколей Калкин родился в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене (Нью-Йорк) в семье бывшего бродвейского актера Кристофера Корнелиуса Калкина и телефонистки Патриции Брентрап. Он был третьим из семи детей: у него четыре брата и две сестры. Вся семья ютилась в небольшой квартирке и жила на скромный доход. Калкин посещал Католическую школу Св. Иосифа, а потом Детскую профессиональную школу, где с малых лет играл в театре.



Маколей Калкин – Фильмы

Впервые юный актер появился на экранах в 1985 году в фильме «В полночный час», но роль была совсем небольшая, и в титрах его имени нет. Во второй половине 1980-х у Калкина было две известных роли: жертва похищения в картине «Уравнитель» и главная роль в фильме «Дядюшка Бак». После оглушительного успеха фильма «Один дома» в 1990 году менеджером Калкина стал его отец, но он не слишком интересовался карьерой сына. Следующие фильмы в послужном списке актера стали провальными, за исключением «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» 1992 года. В следующем году Калкин попробовал сменить амплуа и сыграл социопата в фильме «Хороший сын», однако критики оценили его невысоко. К 1994 году, когда вышли «Наравне с отцом», «Повелитель страниц» и «Богатенький Ричи», карьера Калкина была под серьезной угрозой, потому что его отец требовал от продюсеров непомерных гонораров. В то же время родители конфликтовали из-за права распоряжаться гонорарами юного актера, что привело к перерыву в его карьере и судебному разбирательству родителей из-за опеки над детьми. Калкин вернулся к кино в 2003 году, сыграв в фильмах «Клубная мания» и «Спасена!», но былой популярности он достичь не смог.



Маколей Калкин – «Один дома»

Самый знаменитый фильм Калкина вышел в 1990 году. Эта комедия стала самым кассовым рождественским фильмом всех времен в Северной Америке и самой кассовой комедией в США (этот рекорд побил только «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» в 2011 году). Действие происходит в большом доме Маккаллистеров неподалеку от Чикаго, где огромное семейство собирается на рождественские каникулы в Париж. В праздничной суматохе младшего сына Кевина (Маколей Калкин) забывают дома, и он с радостью предается развлечениям. Однако дом Маккаллистеров нацелились ограбить двое бандитов Гарри (Джо Пеши) и Марв (Дэниел Стерн), которые уже опустошили несколько домов на этой улице. Кевин вынужден защищаться от них, расставив по всему дому ловушки.



Маколей Калкин – «Богатенький Ричи»

Последний фильм в детской карьере Калкина, снятый в 1994 году Доналдом Петри. Ричи Рич – сын богатых родителей, у которого есть собственные американские горки, макдональдс и вообще все, что душе угодно, кроме друзей. Однажды он знакомится с обычными детьми на улице, поражает их своим мастерством в бейсболе и приглашает к себе в гости. Во время его встречи с друзьями, родители Ричи терпят крушение самолета из-за подброшенной в него бомбы и оказываются в шлюпке в открытом море. Тогда Ричи приходится брать на себя управление компанией родителей.



Маколей Калкин – «Клубная мания»

В 2003 году вышел основанный на реальных событиях трагикомический фильм «Клубная мания», ставший впоследствии культовым в определенных кругах. Картина посвящена жизни эксцентричного организатора вечеринок Майкла Элига (Маколей Калкин), которому помогает Джеймс Сейнт-Джеймс (Сет Грин). Постепенно под влиянием наркотиков Майкл теряет контроль над своей жизнью и оказывается соучастником убийства Энджела Мелендеса (Уилсон Крус). В фильме также снялся Мэрилин Мэнсон.



Маколей Калкин – Личная жизнь

Калкин впервые женился в 17 лет на актрисе Рэйчел Майнер. Спустя два года они разошлись, а в 2002 году развелись окончательно. В это время актер начал встречаться с Милой Кунис, эти отношения продлились до 2011 года. 21 декабря 2012 года стало известно, что Калкин попытался покончить с собой, наглотавшись таблеток из-за депрессии, но его удалось спасти. В 2017 году на съемках фильма «Changeland» актер познакомился с Брендой Сонг, и они стали часто появляться вместе, но никак не прокомментировали свои отношения.