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Маколей Калкин

Macaulay Culkin
Маколей Калкин
Маколей Калкин Macaulay Culkin
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Дата рождения
26 августа 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Личные связи
Мила Кунис
Мила Кунис
были в отношениях с 2002 по 2011
Биография Маколея Калкина

Содержание: 
Маколей Калкин – Фильмы
  - Маколей Калкин – «Один дома»
  - Маколей Калкин – «Богатенький Ричи»
  - Маколей Калкин – «Клубная мания»
Маколей Калкин – Личная жизнь

Маколей Калкин родился в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене (Нью-Йорк) в семье бывшего бродвейского актера Кристофера Корнелиуса Калкина и телефонистки Патриции Брентрап. Он был третьим из семи детей: у него четыре брата и две сестры. Вся семья ютилась в небольшой квартирке и жила на скромный доход. Калкин посещал Католическую школу Св. Иосифа, а потом Детскую профессиональную школу, где с малых лет играл в театре.


Маколей Калкин – Фильмы

Впервые юный актер появился на экранах в 1985 году в фильме «В полночный час», но роль была совсем небольшая, и в титрах его имени нет. Во второй половине 1980-х у Калкина было две известных роли: жертва похищения в картине «Уравнитель» и главная роль в фильме «Дядюшка Бак». После оглушительного успеха фильма «Один дома» в 1990 году менеджером Калкина стал его отец, но он не слишком интересовался карьерой сына. Следующие фильмы в послужном списке актера стали провальными, за исключением «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» 1992 года. В следующем году Калкин попробовал сменить амплуа и сыграл социопата в фильме «Хороший сын», однако критики оценили его невысоко. К 1994 году, когда вышли «Наравне с отцом», «Повелитель страниц» и «Богатенький Ричи», карьера Калкина была под серьезной угрозой, потому что его отец требовал от продюсеров непомерных гонораров. В то же время родители конфликтовали из-за права распоряжаться гонорарами юного актера, что привело к перерыву в его карьере и судебному разбирательству родителей из-за опеки над детьми. Калкин вернулся к кино в 2003 году, сыграв в фильмах «Клубная мания» и «Спасена!», но былой популярности он достичь не смог.


Маколей Калкин – «Один дома»

Самый знаменитый фильм Калкина вышел в 1990 году. Эта комедия стала самым кассовым рождественским фильмом всех времен в Северной Америке и самой кассовой комедией в США (этот рекорд побил только «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» в 2011 году). Действие происходит в большом доме Маккаллистеров неподалеку от Чикаго, где огромное семейство собирается на рождественские каникулы в Париж. В праздничной суматохе младшего сына Кевина (Маколей Калкин) забывают дома, и он с радостью предается развлечениям. Однако дом Маккаллистеров нацелились ограбить двое бандитов Гарри (Джо Пеши) и Марв (Дэниел Стерн), которые уже опустошили несколько домов на этой улице. Кевин вынужден защищаться от них, расставив по всему дому ловушки.


Маколей Калкин – «Богатенький Ричи»

Последний фильм в детской карьере Калкина, снятый в 1994 году Доналдом Петри. Ричи Рич – сын богатых родителей, у которого есть собственные американские горки, макдональдс и вообще все, что душе угодно, кроме друзей. Однажды он знакомится с обычными детьми на улице, поражает их своим мастерством в бейсболе и приглашает к себе в гости. Во время его встречи с друзьями, родители Ричи терпят крушение самолета из-за подброшенной в него бомбы и оказываются в шлюпке в открытом море. Тогда Ричи приходится брать на себя управление компанией родителей.


Маколей Калкин – «Клубная мания»

В 2003 году вышел основанный на реальных событиях трагикомический фильм «Клубная мания», ставший впоследствии культовым в определенных кругах. Картина посвящена жизни эксцентричного организатора вечеринок Майкла Элига (Маколей Калкин), которому помогает Джеймс Сейнт-Джеймс (Сет Грин). Постепенно под влиянием наркотиков Майкл теряет контроль над своей жизнью и оказывается соучастником убийства Энджела Мелендеса (Уилсон Крус). В фильме также снялся Мэрилин Мэнсон.


Маколей Калкин – Личная жизнь

Калкин впервые женился в 17 лет на актрисе Рэйчел Майнер. Спустя два года они разошлись, а в 2002 году развелись окончательно. В это время актер начал встречаться с Милой Кунис, эти отношения продлились до 2011 года. 21 декабря 2012 года стало известно, что Калкин попытался покончить с собой, наглотавшись таблеток из-за депрессии, но его удалось спасти. В 2017 году на съемках фильма «Changeland» актер познакомился с Брендой Сонг, и они стали часто появляться вместе, но никак не прокомментировали свои отношения.

Интересные факты о Маколек Калкине

Калкин – самый успешный ребенок-актер США, после Ширли Темпл, самой юной обладательницы «Оскара» за всю историю.

Актер играл на ударных и казу в пародийной группе «The Pizza Underground», но в 2016 году она распалась.

В 1995 году был номинирован на антипремию «Золотая малина» за худшую мужскую роль сразу за три фильма: «Наравне с отцом», «Богатенький Ричи» и «Повелитель страниц».

Фильмография Маколея Калкина
Покидая Неверленд
Покидая Неверленд
документальный 2019, США
7.0
Спасенная
Спасенная
драма, комедия 2004, США
7.0
Клубная мания
Клубная мания
криминал, драма 2003, США / Нидерланды
6.0
Богатенький Ричи
Богатенький Ричи
комедия, семейный 1994, США
6.0
Повелитель страниц
Повелитель страниц
семейный, приключения, анимация, детектив, фэнтези 1994, США
7.0
Как справиться с отцом
Как справиться с отцом
семейный, криминал, комедия 1994, США
4.0
Добрый сынок
Добрый сынок
триллер, драма 1993, США
8.0
Щелкунчик
Щелкунчик
анимация, семейный, приключения 1993, США
5.0
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4 комментария
3 октября 2018 00:00
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Мила Кунис
Мила Кунис Mila Kunis
были в отношениях с 2002 по 2011
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