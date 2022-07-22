Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Барбара Брыльска
Барбара Брыльска
Barbara Brylska
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Барбара Брыльска
Barbara Brylska
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 июня 1941
Возраст
81 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Барбара Брыльска
Родилась 5 июня 1941 года. Скотники, Польша.
Развернуть
Фильмография Барбара Брыльска
Тайна четырех принцесс
фэнтези, комедия
2014, Россия
5.0
Любовь на подиуме
мелодрама, комедия
2009, Польша
5.0
Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама
2008, Россия
6.0
Ирония судьбы, или с легким паром!
мелодрама, комедия
1975, СССР
8.0
Польский альбом
исторический, драма, мелодрама, военный
1970, Польша
5.0
Пан Володыевский
исторический, приключения, драма
1969,
7.0
След Сокола
вестерн, драма
1968, СССР / Германия
6.0
Фараон
исторический, драма
1966, Польша
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Конфликт актрисы и Примадонны растянулся на годы.
9 комментариев
22 июля 2022 08:50
«Свои бы не хуже сыграли»: вот кто мог заменить Брыльску в «Иронии судьбы»
Эльдар Рязанов был непреклонен в своем решении.
9 комментариев
19 июня 2022 15:42
Долго молчала: звезда «Иронии судьбы» высказала все, что думает о России
Барбара Брыльска прокомментировала запрет русской культуры на Западе.
Написать
19 июня 2022 13:27
Все статьи
Related video
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все