Сериал «Виновная сторона» – это черная комедия о неудачливой американской журналистке Бет Бейкер. В прошлом девушка влипла в серьезный скандал, после которого восстановить карьеру ей, похоже, уже не светит. Однако корреспондентка хватается за последний шанс. Ее привлекает нашумевшая криминальная история: молодая женщина убила своего супруга и попала за решетку, оставив новорожденного ребенка сиротой. Бет считает, что если она докажет невиновность матери-одиночки, то реабилитирует и собственное доброе имя.