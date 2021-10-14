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Постер к сериалу Виновная сторона
Постер к сериалу Виновная сторона
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Виновная сторона
Виновная сторона (2021 - …) Guilty Party 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Виновная сторона» – это черная комедия о неудачливой американской журналистке Бет Бейкер. В прошлом девушка влипла в серьезный скандал, после которого восстановить карьеру ей, похоже, уже не светит. Однако корреспондентка хватается за последний шанс. Ее привлекает нашумевшая криминальная история: молодая женщина убила своего супруга и попала за решетку, оставив новорожденного ребенка сиротой. Бет считает, что если она докажет невиновность матери-одиночки, то реабилитирует и собственное доброе имя.

Виновная сторона - дублированный трейлер
Виновная сторона
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл Beth Baker
Джофф Стульц
Джофф Стульц Marco
Аланна Юбак
Аланна Юбак Tessa
Тия Сиркар
Тия Сиркар Fiona
Олунике Аделийи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Виновная сторона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Журналистика = дурдом: новый сериал «Виновная сторона» с Кейт Бекинсейл в главной роли
Журналистика = дурдом: новый сериал «Виновная сторона» с Кейт Бекинсейл в главной роли
Кадры из сериала
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