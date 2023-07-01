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Киноафиша Новости Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах

1 июля 2023 12:00
Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах

Историческая драма с Джонни Деппом, экранизация видеоигры Twisted Metal и детективный сериал Стивена Содерберга.

Там, где цветет полынь

Дата премьеры: 1 июля

Где посмотреть: KION

Мистический триллер от режиссера «Лондонграда» Кирилла Кузина с Викторией Агалаковой, Риналем Мухаметовым и Артёмом Ткаченко. После того как родители старшеклассницы Ульяны попали в аварию, девочка получает страшный дар — способность предвидеть смерть других людей. Пытаясь избавиться от проклятья, она обращается за помощью к ведунье Руте, у которой свои планы на девочку.

Сериал снят по одноименному бестселлеру Ольги Птицевой, работающей в жанре городской мистики.

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Там, где цветет полынь

Гипнотик

Дата премьеры: 6 июля

Где посмотреть: в кинотеатрах

Новый фильм короля экшена и зрелищных драк Роберта Родригеса с Беном Аффлеком в роли детектива, который ищет пропавшую дочь. Расследуя череду дерзких ограблений, герой понимает, что столкнулся с чем-то необъяснимым. Поиски приводят его к экстрасенсу Диане Круз, сделка с которой может пролить на свет на похищение его дочери.

Сценарий к фильму Родригес написал ещё в 2002 году, и, по его словам, это его лучшая работа.

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Гипнотик

Круче некуда

Дата премьеры: 13 июля

Где посмотреть: в кинотеатрах

Джеки Чан и Джон Сина в драйвовом боевике автора «Жажды скорости» Скотта Во. Двое бывших спецназовцев пытаются предотвратить крупнейшее ограбление в истории и спасти рабочих с нефтеперерабатывающего завода в Ираке. Ситуация осложняется тем, что те, кому предстоит работать сообща, на дух друг друга не переносят.

Изначально одну из главных ролей предложили Сильвестру Сталлоне, но он отказался из-за съемок в фильме «Крид-2».

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Круче некуда

Кентавр

Дата премьеры: 13 июля

Где посмотреть: в кинотеатрах

Камерный триллер с Юрой Борисовым в главной роли. Его герой — таксист, работающий по ночам. Однажды его пассажиркой становится эскортница Лиза. Вскоре герои понимают, что эта поездка рискует стать нешуточным испытанием, ведь за ними начинается слежка.

«Кентавр» — первая громкая работа режиссера Кирилла Кемница, который до этого снял короткометражку «Блэкаут» с Лукерьей Ильяшенко.

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Кентавр

Чужак

Дата премьеры: 13 июля

Где посмотреть: в кинотеатрах

Французский боевик о профессиональном боксере Сэме, который угодил в тюрьму. После освобождения Сэм перебирается в Таиланд в поисках лучшей жизни, но прошлое настигает героя и там, вынуждая встать на тропу мести.

Режиссер фильма Ксавье Жанс в своем творчестве не раз обращался к жанру триллера — он снял такие фильмы, как «Хитмэн», «Разделитель», «Заклятье. Наши дни».

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Чужак

Замкнутый круг

Дата премьеры: 13 июля

Где посмотреть: HBO Max

Детективная драма Стивена Содерберга, действие которой разворачивается в современном Нью-Йорке. Неудачное похищение неожиданным образом связывает всех его участников, вскрывая тайны, о которых они предпочли бы молчать.

«Замкнутый круг» — второй мини-сериал, снятый Содербергом, после «Больницы Никербокер», рассказывающей о талантливом хирурге, который старается спасти пациентов в условиях медицины начала XX века.

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Замкнутый круг

Правосудие: Первобытный город

Дата премьеры: 18 июля

Где посмотреть: FX

Сиквел сериала «Правосудие», действие которого происходит спустя много лет событий оригинала. Федеральный маршал Рейлан Гивенс, воспитывающий дочь, возвращается в Детройт, чтобы поймать опасного маньяка Клемента Мэнселла, которому удалось избежать правосудия.

К роли Рейлана Гивенса вернулся Тимоти Олифант, сыгравший его в оригинальном сериале.

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Правосудие: Первобытный город

Жанна Дюбарри

Дата премьеры: 20 июля

Где посмотреть: в кинотеатрах

Историческая драма с Джонни Деппом в роли французского короля Людовика XV. В центре внимания фильма — история Жанны Дюбарри, девушки из бедной семьи, которая благодаря своим романам с влиятельным аристократами стремительно поднялась по социальной лестнице и в итоге стала фавориткой короля.

Главную роль в фильме сыграла исполнившая в «Пятом элементе» роль певицы-инопланетянки Дивы Плавалагуны Майвенн Ле Беско. Она же выступила режиссером фильма.

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Жанна Дюбарри

Схватка с дьяволом

Дата премьеры: 20 июля

Где посмотреть: в кинотеатрах

Еще одна история про обернувшуюся проблемами поездку на такси. Эксцентричный киллер в исполнении Николаса Кейджа берет в заложники обычного таксиста, утверждая, что тот должен расплатиться за грехи прошлого.

Режиссер фильма Юваль Адлер и исполнитель роли таксиста Юэль Киннаман уже работали вместе в триллере «Тайны, которые мы храним».

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Схватка с дьяволом

Боксер

Дата премьеры: 20 июля

Где посмотреть: в кинотеатрах

Биографическая спортивная драма Акана Сатаева, снявшего «Рэкетира» и «Томирис», рассказывает о становлении двукратного чемпиона мира, боксера Серика Сапиева. В центре внимания фильма — Олимпиада в Пекине, исход которой заставит спортсмена переосмыслить свой путь.

Роль Сапиева исполнил актер-дебютант Смадиар Сабыров.

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Боксер

Спецназ: Львица

Дата премьеры: 23 июля

Где посмотреть: Paramount+

Шпионский триллер с Николь Кидман, Зои Салдана и Морганом Фриманом. Сериал расскажет о женском подразделении спецназа, участницы которого внедряются в террористическую группировку, чтобы предотвратить теракт.

Сценарий к проекту написал Тейлор Шеридан, номинированный на «Оскар» за работу над фильмом «Любой ценой».

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Спецназ: Львица

Реинкарнация: Новая глава

Дата премьеры: 27 июля

Где посмотреть: в кинотеатрах

Австралийский хоррор со звездой «Мести от кутюр» Сарой Снук в главной роли. Ее героиня Сара после возвращения в родительский дом замечает странности в поведении своей семилетней дочери: та начинает вести себя как ее пропавшая много лет назад сестра. Чтобы спасти дочь, Саре предстоит выяснить, что на самом деле произошло с ее сестрой.

Режиссер фильма Даина Рейд сняла несколько эпизодов сериалов «Рассказ служанки» и «Сияющие».

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Реинкарнация: Новая глава

Мое итальянское лето

Дата премьеры: 27 июля

Где посмотреть: в кинотеатрах

Воодушевляющая комедия о юности. Действие происходит в 1994 году и строится вокруг юной фанатки «Нирваны» Элены, которая во время семейной поездки на море знакомится с красавцем Андре. Между молодыми людьми вспыхивают чувства, которые ознаменуют новую главу их жизни.

Одну из ролей в фильме исполнила звезда итальянского кино Мария Грация Кучинотта, которую мы видели в фильмах «Ваниль и шоколад» и «Обряд».

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Мое итальянское лето

О чем говорят незнакомцы

Дата премьеры: 27 июля

Где посмотреть: в кинотеатрах

Испанская комедийная драма о психологе, который, собрав на групповую терапию три семейные пары, выводит их на откровенный разговор. В отличие от обыкновенной терапии, самого психолога на сеансе нет — он общается со своими подопечными посредством указаний, которые им дает, вынуждая героев самим становиться адвокатами и прокурорами друг для друга.

Режиссер фильма Херардо Эрреро прославился своими детективами: «Ледяное молчание» и «Убийства в стиле Гойи».

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
О чем говорят незнакомцы

Скрежет металла

Дата премьера: 27 июля

Где посмотреть: Peacock

Экранизация серии игр Twisted Metal c Энтони Маки в роли гонщика Джона Доу, который получает задание перевести таинственный груз через пустошь, кишащую кровожадными мародерами. Но самым опасным противником станет клоун-психопат, разъезжающий в фургончике с мороженым.

На сценарием работали Пол Верник и Ретт Риз, написавшие «Добро пожаловать в Зомбилэнд» и сериал «Уэйн».

Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Скрежет металла

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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