Что смотреть в июле: 15 главных новинок в кинотеатрах и на стримингах
Историческая драма с Джонни Деппом, экранизация видеоигры Twisted Metal и детективный сериал Стивена Содерберга.
Там, где цветет полынь
Дата премьеры: 1 июля
Где посмотреть: KION
Мистический триллер от режиссера «Лондонграда» Кирилла Кузина с Викторией Агалаковой, Риналем Мухаметовым и Артёмом Ткаченко. После того как родители старшеклассницы Ульяны попали в аварию, девочка получает страшный дар — способность предвидеть смерть других людей. Пытаясь избавиться от проклятья, она обращается за помощью к ведунье Руте, у которой свои планы на девочку.
Сериал снят по одноименному бестселлеру Ольги Птицевой, работающей в жанре городской мистики.
Гипнотик
Дата премьеры: 6 июля
Где посмотреть: в кинотеатрах
Новый фильм короля экшена и зрелищных драк Роберта Родригеса с Беном Аффлеком в роли детектива, который ищет пропавшую дочь. Расследуя череду дерзких ограблений, герой понимает, что столкнулся с чем-то необъяснимым. Поиски приводят его к экстрасенсу Диане Круз, сделка с которой может пролить на свет на похищение его дочери.
Сценарий к фильму Родригес написал ещё в 2002 году, и, по его словам, это его лучшая работа.
Круче некуда
Дата премьеры: 13 июля
Где посмотреть: в кинотеатрах
Джеки Чан и Джон Сина в драйвовом боевике автора «Жажды скорости» Скотта Во. Двое бывших спецназовцев пытаются предотвратить крупнейшее ограбление в истории и спасти рабочих с нефтеперерабатывающего завода в Ираке. Ситуация осложняется тем, что те, кому предстоит работать сообща, на дух друг друга не переносят.
Изначально одну из главных ролей предложили Сильвестру Сталлоне, но он отказался из-за съемок в фильме «Крид-2».
Кентавр
Дата премьеры: 13 июля
Где посмотреть: в кинотеатрах
Камерный триллер с Юрой Борисовым в главной роли. Его герой — таксист, работающий по ночам. Однажды его пассажиркой становится эскортница Лиза. Вскоре герои понимают, что эта поездка рискует стать нешуточным испытанием, ведь за ними начинается слежка.
«Кентавр» — первая громкая работа режиссера Кирилла Кемница, который до этого снял короткометражку «Блэкаут» с Лукерьей Ильяшенко.
Чужак
Дата премьеры: 13 июля
Где посмотреть: в кинотеатрах
Французский боевик о профессиональном боксере Сэме, который угодил в тюрьму. После освобождения Сэм перебирается в Таиланд в поисках лучшей жизни, но прошлое настигает героя и там, вынуждая встать на тропу мести.
Режиссер фильма Ксавье Жанс в своем творчестве не раз обращался к жанру триллера — он снял такие фильмы, как «Хитмэн», «Разделитель», «Заклятье. Наши дни».
Замкнутый круг
Дата премьеры: 13 июля
Где посмотреть: HBO Max
Детективная драма Стивена Содерберга, действие которой разворачивается в современном Нью-Йорке. Неудачное похищение неожиданным образом связывает всех его участников, вскрывая тайны, о которых они предпочли бы молчать.
«Замкнутый круг» — второй мини-сериал, снятый Содербергом, после «Больницы Никербокер», рассказывающей о талантливом хирурге, который старается спасти пациентов в условиях медицины начала XX века.
Правосудие: Первобытный город
Дата премьеры: 18 июля
Где посмотреть: FX
Сиквел сериала «Правосудие», действие которого происходит спустя много лет событий оригинала. Федеральный маршал Рейлан Гивенс, воспитывающий дочь, возвращается в Детройт, чтобы поймать опасного маньяка Клемента Мэнселла, которому удалось избежать правосудия.
К роли Рейлана Гивенса вернулся Тимоти Олифант, сыгравший его в оригинальном сериале.
Жанна Дюбарри
Дата премьеры: 20 июля
Где посмотреть: в кинотеатрах
Историческая драма с Джонни Деппом в роли французского короля Людовика XV. В центре внимания фильма — история Жанны Дюбарри, девушки из бедной семьи, которая благодаря своим романам с влиятельным аристократами стремительно поднялась по социальной лестнице и в итоге стала фавориткой короля.
Главную роль в фильме сыграла исполнившая в «Пятом элементе» роль певицы-инопланетянки Дивы Плавалагуны Майвенн Ле Беско. Она же выступила режиссером фильма.
Схватка с дьяволом
Дата премьеры: 20 июля
Где посмотреть: в кинотеатрах
Еще одна история про обернувшуюся проблемами поездку на такси. Эксцентричный киллер в исполнении Николаса Кейджа берет в заложники обычного таксиста, утверждая, что тот должен расплатиться за грехи прошлого.
Режиссер фильма Юваль Адлер и исполнитель роли таксиста Юэль Киннаман уже работали вместе в триллере «Тайны, которые мы храним».
Боксер
Дата премьеры: 20 июля
Где посмотреть: в кинотеатрах
Биографическая спортивная драма Акана Сатаева, снявшего «Рэкетира» и «Томирис», рассказывает о становлении двукратного чемпиона мира, боксера Серика Сапиева. В центре внимания фильма — Олимпиада в Пекине, исход которой заставит спортсмена переосмыслить свой путь.
Роль Сапиева исполнил актер-дебютант Смадиар Сабыров.
Спецназ: Львица
Дата премьеры: 23 июля
Где посмотреть: Paramount+
Шпионский триллер с Николь Кидман, Зои Салдана и Морганом Фриманом. Сериал расскажет о женском подразделении спецназа, участницы которого внедряются в террористическую группировку, чтобы предотвратить теракт.
Сценарий к проекту написал Тейлор Шеридан, номинированный на «Оскар» за работу над фильмом «Любой ценой».
Реинкарнация: Новая глава
Дата премьеры: 27 июля
Где посмотреть: в кинотеатрах
Австралийский хоррор со звездой «Мести от кутюр» Сарой Снук в главной роли. Ее героиня Сара после возвращения в родительский дом замечает странности в поведении своей семилетней дочери: та начинает вести себя как ее пропавшая много лет назад сестра. Чтобы спасти дочь, Саре предстоит выяснить, что на самом деле произошло с ее сестрой.
Режиссер фильма Даина Рейд сняла несколько эпизодов сериалов «Рассказ служанки» и «Сияющие».
Мое итальянское лето
Дата премьеры: 27 июля
Где посмотреть: в кинотеатрах
Воодушевляющая комедия о юности. Действие происходит в 1994 году и строится вокруг юной фанатки «Нирваны» Элены, которая во время семейной поездки на море знакомится с красавцем Андре. Между молодыми людьми вспыхивают чувства, которые ознаменуют новую главу их жизни.
Одну из ролей в фильме исполнила звезда итальянского кино Мария Грация Кучинотта, которую мы видели в фильмах «Ваниль и шоколад» и «Обряд».
О чем говорят незнакомцы
Дата премьеры: 27 июля
Где посмотреть: в кинотеатрах
Испанская комедийная драма о психологе, который, собрав на групповую терапию три семейные пары, выводит их на откровенный разговор. В отличие от обыкновенной терапии, самого психолога на сеансе нет — он общается со своими подопечными посредством указаний, которые им дает, вынуждая героев самим становиться адвокатами и прокурорами друг для друга.
Режиссер фильма Херардо Эрреро прославился своими детективами: «Ледяное молчание» и «Убийства в стиле Гойи».
Скрежет металла
Дата премьера: 27 июля
Где посмотреть: Peacock
Экранизация серии игр Twisted Metal c Энтони Маки в роли гонщика Джона Доу, который получает задание перевести таинственный груз через пустошь, кишащую кровожадными мародерами. Но самым опасным противником станет клоун-психопат, разъезжающий в фургончике с мороженым.
На сценарием работали Пол Верник и Ретт Риз, написавшие «Добро пожаловать в Зомбилэнд» и сериал «Уэйн».