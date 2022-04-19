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Виктория Агалакова
Виктория Агалакова
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Виктория Агалакова
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Дата рождения
30 августа 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Рост
168 см
Биография Виктории Агалаковой
Родилась 30 августа 1996 года. Санкт-Петербург, Россия.
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Фильмография Виктории Агалаковой
Елки 8
комедия
2021, Россия
4.0
Вратарь Галактики
фантастика, приключения
2020, Россия
6.0
Русалка. Озеро мертвых
ужасы
2018, Россия
7.0
Невеста
ужасы, триллер, мистика
2017, Россия
6.0
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С «Гарри Поттером» и Polaroid в деревне: актеры «Эпидемии» рассказывают, каким видят свой апокалипсис
В преддверии воистину долгожданного второго сезона «Эпидемии» Киноафиша встретилась с актерами сериала и расспросила их о том, где для них самое безопасное место, без какой глупой вещицы они бы не смогли обойтись даже после апокалипсиса и какой фильм или сериал они бы сохранили для человечества.
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