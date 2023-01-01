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Кирилл Кемниц
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Персоны
Кирилл Кемниц
Кирилл Кемниц
Дата рождения
7 декабря 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Стрелец
Популярные фильмы
Zомби каникулы
(2013)
5.2
Кентавр
(2023)
0
Фильмография Кирилл Кемниц
Жанр
Все
Драма
Комедия
Триллер
Ужасы
Год
Все
2023
2013
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Кентавр
драма
2023, Россия
5.2
Zомби каникулы
ужасы, комедия, триллер
2013, Россия
Новости о Кирилл Кемниц
Ночной таксист Юра Борисов погружается в сердце тьмы в трейлере триллера «Кентавр»
Начались съемки семейного фильма «Я — медведь» с настоящими медвежатами
Триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым обрел дату выхода в прокат
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