Сериал «Правосудие: Первобытный город» – это продолжение криминальной драмы о маршале Рейлане Гивенсе. Герой покинул Кентукки восемь лет назад. Теперь он живет в Майами и воспитывает четырнадцатилетнюю дочь. Но случайное происшествие на пригородном шоссе вновь сталкивает его с Диким человеком – жестоким социопатом Клементом Мэнселлом, который однажды уже ускользнул от стражей правосудия. Гивенс отправляется в Детройт, чтобы возобновить суд против преступника, но адвокат Мэнселла готов драться за своего клиента.