Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Правосудие: Первобытный город
1 постер
Киноафиша Сериалы Правосудие: Первобытный город

Правосудие: Первобытный город (2023 - …)

Justified: City Primeval 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Правосудие: Первобытный город» – это продолжение криминальной драмы о маршале Рейлане Гивенсе. Герой покинул Кентукки восемь лет назад. Теперь он живет в Майами и воспитывает четырнадцатилетнюю дочь. Но случайное происшествие на пригородном шоссе вновь сталкивает его с Диким человеком – жестоким социопатом Клементом Мэнселлом, который однажды уже ускользнул от стражей правосудия. Гивенс отправляется в Детройт, чтобы возобновить суд против преступника, но адвокат Мэнселла готов драться за своего клиента.

Правосудие: Первобытный город - трейлер
Правосудие: Первобытный город  трейлер
В ролях
В ролях
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Эделейд Клеменс
Эделейд Клеменс
Бойд Холбрук
Бойд Холбрук
Мэтт Крэйвен
Мэтт Крэйвен
Онжаню Эллис
Онжаню Эллис
Норберт Лео Батц
Норберт Лео Батц
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Правосудие: Первобытный город - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
Изначально в сценарии такого не было: как появилась легендарная фраза Шматко из «Солдат»
Зрители уже отчаялись ждать: в какой серии «Невского» вернулся Фома
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше