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Ксавье Жанс
Ксавье Жанс
Xavier Gens
О персоне
Фильмография
Ксавье Жанс
Xavier Gens
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Дата рождения
27 апреля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Ксавье Жанса
Родился 27 апреля 1975 года. Дюнкерк, Франция.
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Фильмография Ксавье Жанса
Мальчишник в Европе
комедия
2018, Франция
6.0
Заклятье. Наши дни
ужасы, триллер
2017, Великобритания / Румыния
6.0
Атлантида
фэнтези, триллер
2017, Испания / Франция
6.0
Разделитель
триллер, боевик, фантастика, драма
2011, Германия
6.0
Хитмэн
боевик, криминал, триллер
2007, Франция / США
6.0
Граница
ужасы, триллер
2007, Франция / Швейцария
6.0
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