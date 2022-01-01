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Акан Сатаев
Акан Сатаев
О персоне
Фильмография
Акан Сатаев
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Дата рождения
23 декабря 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Биография Акана Сатаева
Родился 23 декабря 1971 года. Караганда, Казахстан.
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Фильмография Акана Сатаева
Рассвет великой степи
исторический
2022, Казахстан
0.0
Томирис
драма, исторический
2019, Казахстан
4.0
Путь Лидера. Астана
драма, биография
2018, Казахстан
2.0
Бизнесмены
драма, криминал
2018, Казахстан
6.0
Она
драма, триллер
2017, Казахстан
5.0
Дорога к матери
драма, исторический
2016, Беларусь / Казахстан
6.0
Районы
драма, криминал
2016, Казахстан
6.0
Хакер
драма, триллер
2016, США
6.0
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