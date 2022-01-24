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Майвенн Ле Беско
Майвенн Ле Беско
Maïwenn
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Майвенн Ле Беско
Maïwenn
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Дата рождения
17 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Ле-Лила, Франция
Личные связи
Люк Бессон
были в браке с 1992 по 1997
Биография Майвенн Ле Беско
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Фильмография Майвенн Ле Беско
Человек в шляпе
комедия
2020, Великобритания
6.0
ДНК
исторический
2020, Франция / Алжир
5.0
Le prix du succès
комедия, драма
2017, Франция
5.0
Мой король
драма, мелодрама
2015, Франция
7.0
Любовь - это идеальное преступление
драма, триллер
2013, Франция / Швейцария
5.0
Бал Актрис
комедия, драма
2009, Франция
6.0
Untitled Johnny Depp/Louis XV Film
,
0.0
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Джонни Депп сыграет короля Людовика XV в фильме французской постановщицы Майвенн
Съемки стартуют этим летом в Версальском дворце.
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24 января 2022 10:20
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Связи
Люк Бессон
Luc Besson
были в браке с 1992 по 1997
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