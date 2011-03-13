Разделитель, 2011

События фильма разворачиваются в подвале одного из зданий в Нью-Йорке, который стал своего рода спасательным бункером для восьмерых людей, когда город был разрушен в результате мощного взрыва неизвестного происхождения. Где-то в глубине подвала они видят человека в ОЗК и с оружием, который, похоже, объявил на них охоту.