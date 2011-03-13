Разделитель, 2011

Группа американцев успевает спрятаться в подземном помещении в центре Нью-Йорка после того, как город подвергся ядерной атаке. Главным среди выживших себя объявляет хозяин бункера, пожарный по имени Микки. Изначально спасенные люди благодарны своему спасителю, но постепенно обстановка становится все более напряженной: между Микки и остальными начинаются конфликты, а бункер обнаруживают неизвестные люди снаружи.
События фильма разворачиваются в подвале одного из зданий в Нью-Йорке, который стал своего рода спасательным бункером для восьмерых людей, когда город был разрушен в результате мощного взрыва неизвестного происхождения. Где-то в глубине подвала они видят человека в ОЗК и с оружием, который, похоже, объявил на них охоту.
Но меньше 8/10 фильму поставить рука не поднимается.… Читать дальше…