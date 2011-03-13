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The Divide

Разделитель, 2011

2011 / Германия
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Группа американцев успевает спрятаться в подземном помещении в центре Нью-Йорка после того, как город подвергся ядерной атаке. Главным среди выживших себя объявляет хозяин бункера, пожарный по имени Микки. Изначально спасенные люди благодарны своему спасителю, но постепенно обстановка становится все более напряженной: между Микки и остальными начинаются конфликты, а бункер обнаруживают неизвестные люди снаружи. 

  • На фотографии жены Микки изображена реальная жена Майкла Бина, Дженнифер Блан-Бин.
  • Фильм снимался в хронологической последовательности. 
  • В первоначальном варианте сценария Микки был расистом. 
  • Съемки были отложены из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, которое парализовало воздушное сообщение между Европой и Северной Америкой. 
  • Актеры много импровизировали по ходу съемок. 
  • Открывающие сцены, показанные до начальных титров, были сняты за один день. 
  • Сцены стрижки были сняты за один дубль. 
  • Перед съемками продюсеры наняли диетолога, который занимался подготовкой актеров. 
  • Первоначально в этом проекте собирались сниматься Мелисса Джордж, Шон Уильям Скотт, Роберт Патрик и Рафаэль Персоназ.
  • Рабочими названиями фильма были “Убежище” и “Радиоактивные осадки”. 

События фильма разворачиваются в подвале одного из зданий в Нью-Йорке, который стал своего рода спасательным бункером для восьмерых людей, когда город был разрушен в результате мощного взрыва неизвестного происхождения. Где-то в глубине подвала они видят человека в ОЗК и с оружием, который, похоже, объявил на них охоту.

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 13 марта 2011
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Режиссер
Ксавье Жанс
Ксавье Жанс
В ролях
Майло Вентимилья
Майло Вентимилья
Лорен Джерман
Лорен Джерман
Розанна Аркетт
Розанна Аркетт
Майкл Эклунд
Майкл Эклунд
Майкл Бин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Разделитель 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Начало фильма анекдотическое: девушка стоит у окна и наслаждается зрелищем ядерного взрыва.
Но меньше 8/10 фильму поставить рука не поднимается.… Читать дальше…
таняc 2 апреля 2015, 12:51
когда кино выйдет??✊
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