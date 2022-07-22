Деньги любят счет: 5 фильмов о больших деньгах и бизнесе, которые можно посмотреть онлайн

Эти истории показывают, чего можно достичь упорной работой и как легко все потерять, погнавшись за красивой жизнью. Здесь сталкиваются принципы, неуемная тяга к большим деньгам и поиск простых истин, которые не всегда возможно купить. Местным героям нелегко найти оправдание, но все равно хочется восхищаться их невероятной самоотдачей и тягой к успеху. Они стремятся за мечтами, спасают экономику от краха и хотят приумножить собственные накопления. В День российского предпринимательства предлагаем окунуться в мир больших рисков, огромных заработков и судьбоносных решений.