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Новости: Киноафиша рекомендует
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
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Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
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Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
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Новый криминальный боевик с Лиамом Нисоном, в котором ветеран фильмов про мстительных праведников выходит за грани своего амплуа последних лет.
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12 мая 2022 09:30
Фильмы наподобие «Всё везде и сразу», напоминающие фантастический винегрет
Довольно трудно найти картину, столь же чумовую, как эта. Но мы постарались и отобрали несколько фильмов, которые по градусу творческой смелости похожи на новый хит проката «Всё везде и сразу».
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14 апреля 2022 16:03
Почему стоит посмотреть сериал «Извне» прямо сейчас?
Если коротко, то чтобы успеть к скорому финалу первого сезона.
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4 апреля 2022 14:52
О чем новый сериал «Наш флаг означает смерть» и стоит ли его смотреть?
Новозеландская комедия о горе-пиратах от Тайки Вайтити и Дэвида Дженкинса. О новом сериале «Наш флаг означает смерть» в вопросах и ответах.
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4 марта 2022 19:13
Чем заняться на 14 февраля, если ты одинока: 5 советов от любимых киногероинь
Современный кинематограф предлагает множество отличных вариантов досуга для женщин, которые по разным причинам не смогли найти пару на 14 февраля. Подробнее – в материале Киноафиши.
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12 февраля 2022 17:09
Мультик, драма или ужасы? Пройди небольшой тест и узнай, какую новинку посмотреть
Не знаешь, что посмотреть среди огромного количества новых фильмов? Несложный тест из 10 вопросов подскажет, к какой картине лежит твоя душа.
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3 февраля 2022 19:17
15 сериалов, похожих на «Великолепный век»
Турецкий сериал «Великолепный век» о султане Сулеймане Великолепном и его наложнице Александре мгновенно завоевал зрительскую любовь. Если и вы фанат «Великолепного века», рекомендуем познакомиться с другими сериалами на историческую тематику, в центре внимания которых – крупные политические игры, дворцовые интриги, семейные распри и страстные романы.
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18 октября 2021 13:38
Ангел, дьявол и домохозяйки: в повторный прокат выходят лучшие фильмы Альмодовара
В последней декаде октября на больших экранах разных городов России пройдет повторный показ трех фильмов испанского режиссера Педро Альмодовара, снятых им в начале двухтысячных: «Поговори с ней», «Дурное воспитание» и «Возвращение». Киноафиша разбирается, какое место эти картины занимают в фильмографии режиссера и почему их непременно стоит посмотреть.
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18 октября 2021 11:18
«Как в кино» уже не будет: искусственный интеллект изменит романтические отношения между людьми
Паблик-ток на актуальную тему пройдет в кинотеатре «Аврора» 14 октября. Дискуссия приурочена к показу фильма «В поиске». Картину, где самые разные жители Нью-Йорка рассказывают о том, как они искали любовь и секс в дейтинг-приложениях, покажут в рамках Beat Weekend. Дискуссия организована при поддержке Киноафиша.инфо. Посмотреть паблик-ток можно будет эксклюзивно онлайн в группе Киноафиши в ВК.
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11 октября 2021 13:06
От «Козырных тузов» до «Слоёного торта»: 10 фильмов для поклонников Гая Ричи
Британский режиссёр прославился своими криминальными комедиями. Конечно, стиль такого автора неповторим, но мы собрали несколько захватывающих работ, которые точно понравятся его фанатам.
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21 мая 2021 12:00
Премьеры марта: главный фаворит «Оскара», новый фильм Ильи Найшуллера и мультик от Disney
После февральского затишья на большие экраны врывается множество премьер различного масштаба. Все ожидают грандиозный кроссовер «Годзилла против Конга», в котором два огромных монстра наконец-то встретятся друг с другом. Но и помимо этого, каждая категория зрителей найдёт себе новинку по вкусу.
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1 марта 2021 12:00
Киновселенная Marvel, «Властелин колец» и работы знаменитых режиссёров: самые ожидаемые премьеры стриминговых сервисов в 2021 году
В онлайн-формат перебрались многие крупные картины. А производство высокобюджетных сериалов с каждым годом набирает обороты.
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25 февраля 2021 16:40
10 исторических проектов Netflix для тех, кому понравились «Бриджертоны»
В ожидании второго сезона популярного шоу Киноафиша подготовила подборку из 5 фильмов и 5 сериалов, которые погрузят вас в далёкое и не очень прошлое, познакомят с эпохой балов и светских интриг, а также заставят сопереживать взрослеющим героиням.
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3 февраля 2021 12:00
Драма с Аaроном Полом, сиквел «Семейки Крудс» и опасный Джаред Лето: февральские новинки на Okko
Рассказываем, что посмотреть на мультимедийном сервисе в феврале.
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1 февраля 2021 17:12
Новый «Супермен», сиквел «Молчания ягнят» и молодой Скала: сериалы, которые мы будем смотреть в феврале
Рассказываем о самых любопытных новинках февраля 2021 года.
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1 февраля 2021 12:25
Мультяшки в кино, классический слэшер и крутой Лиам Нисон: что посмотреть в феврале
В последний месяц зимы на российские экраны выйдет сразу несколько отечественных комедий и хорроров. Но и помимо этого есть на что обратить внимание.
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1 февраля 2021 10:00
10 отличных фильмов последних лет на Рождество и Новый год
Многие считают, что в праздники можно только пересматривать классику. Но каждый год выходит немало мультфильмов и игровых картин, посвящённых Рождеству и Новому году. Отличный повод обновить список для просмотра в выходные и создания настроения.
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9 декабря 2020 13:02
Сделано в Корее. 10+1 стоящих корейских кинофильмов XXI века
Подборка для тех, кто не знает, с чего начать знакомство с корейским кино.
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3 декабря 2020 11:00
10 очень плохих фильмов, которые доставят вам немало постыдного удовольствия
В мире существует очень много хороших и интересных картин. И ещё больше плохих. Но бывает так, что авторы снимают настолько ужасное и глупое кино, что восприятие будто переворачивается. Самые плохие ленты становится очень интересно и весело смотреть. Возможно, их задумывали как триллеры или драмы, но получились отличные комедии.
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28 ноября 2020 17:31
Герои бестселлеров на малых экранах: 5 новых сериалов-экранизаций
От драмеди вестерна по мотивам реальной истории до фантазий Кинга на тему супервируса.
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23 ноября 2020 12:58
От «Гарри Поттера» до «Игры престолов»: Ведьмы, покорившие сердца зрителей
В современном кинематографе образ колдуньи ассоциируется с женской властью, мудростью, красотой и, конечно, сексуальностью. Как правило, за этими многоликими персонажами скрывается глубокая личная история, полная загадок и печалей. Однако так было далеко не всегда.
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5 ноября 2020 19:45
10 фильмов Netflix, которые вы могли пропустить
Стриминговый гигант давно уже привлекает лучших режиссёров и актёров. Однако помимо известных всем «Ирландца» и «Брачной истории» есть множество фильмов, которые наверняка порадуют любителей кино.
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23 октября 2020 16:52
Любовь в один клик: Топ 9 фильмов про онлайн-знакомства
6 августа в прокат выходит мелодрама «Любовь между строк», герои которой ответят на вопрос, можно ли найти родственную душу в сети? А мы тем временем вспомним лучшие фильмы об интернет-знакомствах.
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6 августа 2020 19:41
15 отличных неанглоязычных сериалов Netflix
Подборка для тех, кто устал от типичных американских проектов стримингового сервиса.
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12 июня 2020 11:22
Такое разное лето: 7 жарких фильмов, которые стоит посмотреть онлайн
Вот и наступил долгожданный июнь. Сейчас море, пляж и отдых больше похожи на фантомные воспоминания. Границы закрыты, хотя проблемой может стать даже выход из собственной квартиры. Найти частичку самого жаркого времени года поможет наша подборка. В ней собрано очень разнообразное лето. Оно полно веселья, романтики, приятной меланхолии, опасности, страха и беззаботности. Осталось только выбрать, что вам больше по душе.
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1 июня 2020 10:50
Деньги любят счет: 5 фильмов о больших деньгах и бизнесе, которые можно посмотреть онлайн
Эти истории показывают, чего можно достичь упорной работой и как легко все потерять, погнавшись за красивой жизнью. Здесь сталкиваются принципы, неуемная тяга к большим деньгам и поиск простых истин, которые не всегда возможно купить. Местным героям нелегко найти оправдание, но все равно хочется восхищаться их невероятной самоотдачей и тягой к успеху. Они стремятся за мечтами, спасают экономику от краха и хотят приумножить собственные накопления. В День российского предпринимательства предлагаем окунуться в мир больших рисков, огромных заработков и судьбоносных решений.
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26 мая 2020 09:18
О прекрасном на дому: 5 фильмов об искусстве
Сегодня, в Международный день музеев, посетить выставки и галереи возможно, увы, только в режиме онлайн. Многими любимая акция «Ночь музеев» также прошла в выходные в Сети. В нашей новой подборке — фильмы, которые если на заменят поход в музей, то интересно расскажут об искусстве.
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18 мая 2020 13:28
Ожившие страницы: 8 захватывающих экранизаций, которые стоит посмотреть онлайн
«Книга лучше». Довольно распространенное убеждение. Мы подобрали увлекательные экранизации, способные доказать обратное. Книжные сюжеты могут получить вторую жизнь на экране и дополнить оригинальную историю. Эти картины не пытаются буквально пересказать знакомую историю, а оживляют ее новым прочтением. После просмотра можно смело браться за книгу, не разочаровавшись в увиденном.
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15 мая 2020 13:32
Одна на всех: 5 фильмов о Второй мировой войне из разных стран
Вторая мировая война стала трагедией всего мира. Даже страны, на чьих территориях не велись военные действия, так или иначе испытали на себе последствия этой кровавой бойни. Как и в прошлом веке, сегодня режиссеры самых разных национальностей берутся рассказывать истории о войне, напоминая зрителям о том, что она не приносит ничего, кроме смерти. В честь Дня Победы мы составили подборку кино о событиях Второй мировой войны в разных странах.
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9 мая 2020 09:00
Заряд мотивации: 8 фильмов о спорте, которые можно посмотреть онлайн
За многими из этих сюжетов стоят реальные успехи и вдохновляющие примеры. Но далеко не все имеют счастливый финал, рассказывая о разрушающей самоуверенности и окружающем давлении. Объединяет всех одно — спорт, который стал смыслом жизни и превратился в призвание для этих героев. Теперь они дарят заряд энергии и становятся наглядной иллюстрацией, как не свернуть с намеченного пути и дойти до конца. Главное — вынести правильный урок и не пытаться обмануть судьбу.
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5 мая 2020 15:14
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