Что смотреть на выходных: «Великая», спортивная драма про Nike и боевик с Дженнифер Лопес

12 мая, Prime Video

Кому смотреть: фанатам Nike, воодушевляющих историй успеха и Бена Аффлека.

Бен Аффлек возвращается в режиссерское кресло со спортивной драмой про создание кроссовок Nike Air Jordan. Действие нового фильма разворачивается в 1980 годы. В центре истории амбициозный продавец кроссовок Сони Ваккаро и один из учредителей компании Nike Фил Найт, которые решают продвинуть собственный бренд обуви и создать модель-хит. К ним попадает запись тренировки молодого баскетбольного дарования, будущей легенды спорта Майкла Джордана. Вдохновившись игрой Джордана, команда создает революционные кроссовки, которые станут настоящим феноменом поп-культуры. Вместе с Аффлеком в картине снялись Мэтт Дэймон, Джейсон Бэйтман и Виола Дэвис. Роль Майкла Джордана в начале его блистательной карьеры исполняет Дэмиен Янг. Сценарий фильма написал новичок Алекс Конвери. Его скрипт был давно известен в Голливуде и в 2021 году даже был назван лучшим сценарием в списке проектов, которые не могли найти финансирование. Западная критика и зрители высоко оценили работу актеров и динамичность повествования.

Air: Большой прыжок

12 мая, Hulu

Кому смотреть: поклонникам дерзкой императрицы в исполнении Эль Фаннинг.

Усыпанный анахронизмами бойкий комедийный сериал про Екатерину Великую возвращается с третьим сезоном. В главной роли по-прежнему Эль Фаннинг, ее царственного супруга, избалованного и инфантильного Петра Третьего, играет Николас Холт. Во втором сезоне Екатерина узнала, что он изменил ей с ее же матерью (Джиллиан Андерсон в новых сериях уже, к сожалению, не появится), и попыталась с ним расквитаться, так что супружеская гармония, мягко говоря, несколько пошатнулась. Ждут императрицу и новые политические вызовы, особенно после инцидента с султаном Османской империи. Сценаристом и исполнительным продюсером проекта все так же выступает австралиец Тони Макнамара, известный, помимо прочего, сценариями к картинам «Круэлла» и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса.

Великая

12 мая, Netflix

Кому смотреть: поклонникам экшена и Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес играет киллера и суровую, но любящую мать. В новом боевике ей придется предпринять все возможное, включая перестрелки, паркур, опасное вождение и другие экшен-трюки в жанре, чтобы защитить свою двенадцатилетнюю дочь от плохих парней. Последние настроены серьезно. В частности, зловеще угрожает героине Гаэль Гарсия Берналь, потрепанный, но зато в нарядной шелковой рубашке, на троне и в свечах. Еще более пугающим выглядит на экране Джозеф Файнс («Рассказ служанки»). Лопес в отличной физической форме, отвечает забористо и заодно дает ребенку ценные уроки выживания в экстремальных ситуациях. Фильмом занималась по большей части женская команда. В режиссерском кресле Ники Каро («Мулан»). Над сценарием работали Андреа Берлофф («Голос улиц»), Миша Грин («Сыны анархии») и Питер Крэйг («Бэтмен»).

Мать

10 мая, Hulu

Кому смотреть: тем, кто любит загадочные истории про специальных агентов и новые технологии.

Сериальный триллер про необычный класс новобранцев, которых готовят стать агентами ФБР, разворачивается в трех временных линиях на протяжении тридцати лет. Каждый из персонажей был выбран и завербован сотрудниками Бюро, изначально не имея намерения присоединяться к организации. Через героев создатели шоу обещают рассказать о природе правосудия и о том, как саму ее систему меняют технологии и разные нововведения, продиктованные переменами в обществе. Одной из конфликтных точек в истории станет проблема искусственного интеллекта и цифрового наблюдения. Каст сериала ведут Брайан Тайри Генри («Атланта») и Кейт Мара («Карточный домик»). Создателем шоу выступает Том Роб Смит, которому не чужд криминальный жанр. Ранее он работал над телевизионными проектами «Американская история преступлений» и «Лондонский шпион». «Выпуск ‘09» как мини-сериал всего будет состоять из восьми эпизодов.

Выпуск '09

12 мая, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто любит Марти Макфлая и хотел бы побольше узнать об актере, подарившем этот образ кинематографу.

Звезда франшизы «Назад в будущее», фильмов «Страшилы», «Военные потери», «Дневной свет» Майкл Дж. Фокс размышляет о своей жизни и кинокарьере в документальном фильме Дэвиса Гуггенхайма. Помимо большой удачи, которая улыбнулась ему с фильмами «Назад в будущее», актер рассказывает о первых шагах в индустрии кино, о первом успехе с ролью в ситкоме «Семейные узы» (за нее он получил три «Эмми») и других теле- и кинопроектах. Фокс также делится на камеру историей борьбы с болезнью Паркинсона, первые признаки которой он ощутил еще в 1990-е. Режиссер картины не раз работал с документальным материалом. На его счету, например, числится отличная картина «Приготовьтесь, будет громко» про электрогитару и влияние этого инструмента на историю музыки. Кроме того, у Гуггенхайма есть «Оскар» за док о глобальном потеплении «Неудобная правда».

НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс

9 мая, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит фильмы с интонацией социальной сатиры.

Скандинавское драмеди из параллельной программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля прошлого года рассказывает о девушке Сигне, которая мечтает о популярности. Добиться успеха она решает необычным способом. Посмотрев по сторонам и убедившись, что самый быстрый путь привлечения внимания лежит через соцсети, она начинает принимать опасный экспериментальный препарат, вызывающий безобразное кожное заболевание. Заполучив странную внешность, она берется вести блог о своей жизни и делает себе имя на фейковой истории. Режиссером картины выступил норвежец Кристофер Боргли (дебютировал с мокьюментари DRIB о рекламном бизнесе в Лос-Анджелесе). Команда продюсеров его нового фильма выпустила в прошлом году «Худшего человека на свете» Йоакима Триера. Оператором стал Бенджамин Лоб, известный работой над драмами «Фрагменты женщины» и «После Янга».

Тошнит от себя

9 мая, в Сети

Кому смотреть: тем, кто не может устоять перед обаянием Оуэна Уилсона.

Оуэн Уилсон в смешном парике проводит уроки рисования для широкой аудитории по телевизору. В «Краске» он играет персонажа, чья история основана на жизни и творчестве Боба Росса, звезды телевидения 80–90-х. Росс посвятил себя преподаванию практической живописи в американской передаче The Joy of Painting и позднее стал мемом благодаря своему непробиваемо оптимистичному настрою и отношению к живописи как к лучшему из видов терапии. Уилсон играет свою роль не без постиронии. Фильм стремится развенчать образ доброго художника, который якобы находится в гармонии с собой и миром, хотя на самом деле мучается неуверенностью и не всегда следует советам, которые транслирует ученикам. Особенно туго ему приходится, когда у него появляется симпатичная конкурентка, завоевывающая все больше внимания публики. Комедию по собственному сценарию поставил Брит Макадамс. Для него картина стала полнометражным дебютом.

Краска

9 мая, в Сети

Кому смотреть: фанатам сплэттер-франшизы.

Культовая медиафраншиза про смертоносных существ, одержимых древними демонами, созданная Сэмом Рэйми, получила ребут. Перезапускать ее доверили ирландскому режиссеру Ли Кронину, автору «Другого». В новом изводе действие зловещих событий перенесется из лесов в город. В Лос-Анджелесе после долгой разлуки встречаются две сестры, Бет и Элли. Когда в одну из них вселяется древнее зло, вторая должна спасти ее детей от грозящей им опасности. Ветеран франшизы Брюс Кэмпбелл в ребуте не появится, зато количество бутафорской крови останется на том же внушительном уровне. Режиссер рассказывал, что на съемках команде понадобилось в общей сложности 6500 литров. Мировая кинотеатральная премьера фильма состоялась в марте, и западная пресса, как и зрители, остались от перезапуска в восторге. Особенно критики отмечали, что такого обилия крови, жестокости и изобретательных кадров франшиза еще не знала.

Восстание зловещих мертвецов

12 мая, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто любит детективы в локациях Нью-Йорка.

Детективный сюжет начинается в Центральном парке четвертого мая, в День независимости Америки 70-х. В парке находят убитой девушку Саманту. Ее лучший друг начинает собственное расследование параллельно полицейскому. Очень скоро он узнает, что его подруга была связана с серией городских пожаров, вращалась в кругах музыкальной богемы и имела отношение к богатой семье, владеющей дорогой недвижимостью в верхней части города. Ему предстоит раскрыть больше секретов о загадочной девушке и найти того, кому была выгодна ее смерть. Сценарий сериала — адаптация одноименного романа Гарта Риска Холберга. Шоураннерами выступили Джош Шварц и Стефани Сэвидж, ответственные за «Сплетницу». Первые четыре эпизода шоу поставил Джесси Перец, известный работой над сериалом «Девочки».