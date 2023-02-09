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Краска, 2023

2023 / США
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Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Брит МакАдамс
В ролях
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Стивен Рут
Стивен Рут
Венди МакЛендон-Кови
Венди МакЛендон-Кови
Денни Диллон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Краска 1 постер
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Художник Оуэн Уилсон популяризирует живопись в трейлере комедии «Краска» Фильм о персонаже, чьим прототипом стал Роберт Росс, выйдет на экраны в начале апреля.
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9 февраля 2023 11:52
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