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Краска
Paint
Краска, 2023
2023 / США
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Жанр:
комедия
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Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2023
Режиссер
Брит МакАдамс
В ролях
Оуэн Уилсон
Стивен Рут
Венди МакЛендон-Кови
Денни Диллон
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Художник Оуэн Уилсон популяризирует живопись в трейлере комедии «Краска»
Фильм о персонаже, чьим прототипом стал Роберт Росс, выйдет на экраны в начале апреля.
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9 февраля 2023 11:52
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