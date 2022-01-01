В основе сюжета сериала «Город огня» лежит одноименное произведение Гарта Риска Холлберга. В центре событий – молодой парень по имени Чарльз, который недавно потерял своего отца. Тот погиб во время теракта в 2001 году. Спустя два года молодой человек похоронил еще и близкую подругу. Кто-то убил Саманту Чаччаро в нью-йоркском Центральном парке. Чарли полон решимости найти человека, ответственного за ее гибель. Он приступает к собственному расследованию и выясняет, что многого не знал о своей подруге.