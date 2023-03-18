Воздух, 2023

Sonny Vaccaro [Майклу Джордану] Забудь про кроссовки, забудь про деньги. Ты заработаешь столько, что это уже не будет иметь значения. Деньги могут купить почти всё, но бессмертие — нет. Его нужно заслужить. Я посмотрю тебе в глаза и скажу, что будет. Тебя вырезали из школьной баскетбольной команды. Ты пробился в НБА силой воли. Ты будешь выигрывать чемпионаты. Это настоящая американская история, и именно поэтому её полюбят американцы. Люди будут превозносить тебя, и, чёрт побери, как они будут, потому что когда ты велик и нов, мы тебя любим. Мы создадим из тебя нечто, чего вообще не существует. Ты изменишь этот чёртов мир. Но знаешь что? Как только тебя возведут на самый верх, тебя снесут обратно — это самый предсказуемый сценарий. Мы создаём из тебя нечто нереальное, и значит, ты должен пытаться быть этим всегда, каждый день. Вот как это работает. И мы будем делать это снова и снова. И я скажу тебе правду. Тебя будут атаковать, предавать, выставлять напоказ и унижать. И ты выживешь. Многие могут взобраться на вершину. Но спуск ломает их, потому что это момент, когда ты остаёшься по-настоящему один. И что ты тогда сделаешь? Сможешь ли ты найти в себе силы бороться дальше, несмотря на всю боль, и подняться снова? Кто ты, Майкл? Это будет главный вопрос твоей жизни. И я думаю, ты уже знаешь ответ, и именно поэтому мы все здесь. Кроссовок — это просто кроссовок, пока в него не встанут. Тогда он обретает смысл. Остальные из нас просто хотят прикоснуться к этому величию. Нам нужны ты в этих кроссовках не для того, чтобы у тебя появился смысл жизни, а чтобы у нас появился смысл в наших. Все за этим столом будут забыты, как только уйдёт наше время — кроме тебя. Тебя будут помнить вечно, потому что некоторые вещи вечны. Ты — Майкл Джордан, и твоя история заставит нас всех хотеть летать.