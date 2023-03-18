Воздух, 2023

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Постер фильма Air: Большой прыжок
7.4
Air: Большой прыжок - Трейлер
Киноафиша Фильмы Air: Большой прыжок
7.4

Air: Большой прыжок

, 2023
Air
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Air: Большой прыжок
7.4
Air: Большой прыжок - Трейлер
Air: Большой прыжок  Трейлер

О фильме

1980-е. Продавец кроссовок из фирмы Nike Сонни Ваккаро и соучредитель Nike Фил Найт пытаются подписать контракт с многообещающим спортсменом Майклом Джорданом.

В ролях

Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Sonny Vaccaro
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Phil Knight
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Rob Strasser
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Deloris Jordan
Крис Мессина
Крис Мессина
David Falk
Густаф Скарсгард
Густаф Скарсгард
Horst Dassler
Барбара Зукова
Барбара Зукова
Крис Такер
Крис Такер
Howard White
Марлон Уайанс
Марлон Уайанс
Джессика Грин
Джессика Грин
Юлиус Теннон
James Jordan
Damian Delano Young
Michael Jordan
Режиссер Бен Аффлек
Сценарист Alex Convery
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 5 апреля 2023
Премьера в мире 18 марта 2023
Дата выхода
5 апреля 2023 Австралия M
13 апреля 2023 Азербайджан 16+
6 апреля 2023 Аргентина
7 апреля 2023 Болгария
6 апреля 2023 Боливия
6 апреля 2023 Бразилия
5 апреля 2023 Великобритания 15
6 апреля 2023 Венесуэла
14 апреля 2023 Вьетнам
6 апреля 2023 Германия 6
5 апреля 2023 Гонконг IIB
5 апреля 2023 Греция K12
13 апреля 2023 Грузия R
6 апреля 2023 Израиль All
5 апреля 2023 Индонезия
5 апреля 2023 Ирландия 15A
5 апреля 2023 Исландия Unrated
5 апреля 2023 Испания 7
6 апреля 2023 Италия 6+
13 апреля 2023 Казахстан 12+
5 апреля 2023 Канада 18A
6 апреля 2023 Колумбия
13 апреля 2023 Кыргызстан 16+
7 апреля 2023 Латвия
14 апреля 2023 Литва
6 апреля 2023 Мексика C
13 апреля 2023 Молдавия 12
6 апреля 2023 Нидерланды AL
5 апреля 2023 Норвегия 9
6 апреля 2023 ОАЭ 18TC
6 апреля 2023 Парагвай
6 апреля 2023 Перу
5 апреля 2023 Польша
5 апреля 2023 Пуэрто-Рико R
7 апреля 2023 Румыния AP12
5 апреля 2023 США R
6 апреля 2023 Сербия
6 апреля 2023 Сингапур NC16
5 апреля 2023 Таиланд G
5 апреля 2023 Тайвань 6+
13 апреля 2023 Узбекистан
6 апреля 2023 Украина
6 апреля 2023 Уругвай
5 апреля 2023 Финляндия S
6 апреля 2023 Франция 12
6 апреля 2023 Хорватия 12
6 апреля 2023 Черногория
6 апреля 2023 Чехия 12+
6 апреля 2023 Чили
5 апреля 2023 Швеция Btl
6 апреля 2023 Эквадор
5 апреля 2023 Эстония
5 апреля 2023 Южная Корея 15
7 апреля 2023 Япония
MPAA R
Бюджет $90 000 000
Сборы в мире $90 060 106
Производство Amazon Studios, Artists Equity, Mandalay Pictures
Другие названия
Air, Air. La historia detrás del logo, Air - Der große Wurf, Air: Большой прыжок, Air - Harc a legendáért, Air - La storia del grande salto, Air Jordan, Air エア, Air: A História Por Trás do Logo, Air: Bazen Efsaneler Uçabilmelidir, Air: Theo Đuổi Một Huyền ThoạI, Air: Zrodenie legendy, Air: Zrození legendy, Air: Κυνηγώντας ένα θρύλο, Air. Milzu lēciens, New Model, Въздушния, Ейр, 气垫传奇, 集氣, Air: A Story of Greatness, Air: Courting a Legend, Air: O Filme, 如履轻云, 如履青雲

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 17 голосов
7.4 IMDb
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Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Air: Большой прыжок - Трейлер
Air: Большой прыжок Трейлер
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Цитаты

Sonny Vaccaro [Майклу Джордану] Забудь про кроссовки, забудь про деньги. Ты заработаешь столько, что это уже не будет иметь значения. Деньги могут купить почти всё, но бессмертие — нет. Его нужно заслужить. Я посмотрю тебе в глаза и скажу, что будет. Тебя вырезали из школьной баскетбольной команды. Ты пробился в НБА силой воли. Ты будешь выигрывать чемпионаты. Это настоящая американская история, и именно поэтому её полюбят американцы. Люди будут превозносить тебя, и, чёрт побери, как они будут, потому что когда ты велик и нов, мы тебя любим. Мы создадим из тебя нечто, чего вообще не существует. Ты изменишь этот чёртов мир. Но знаешь что? Как только тебя возведут на самый верх, тебя снесут обратно — это самый предсказуемый сценарий. Мы создаём из тебя нечто нереальное, и значит, ты должен пытаться быть этим всегда, каждый день. Вот как это работает. И мы будем делать это снова и снова. И я скажу тебе правду. Тебя будут атаковать, предавать, выставлять напоказ и унижать. И ты выживешь. Многие могут взобраться на вершину. Но спуск ломает их, потому что это момент, когда ты остаёшься по-настоящему один. И что ты тогда сделаешь? Сможешь ли ты найти в себе силы бороться дальше, несмотря на всю боль, и подняться снова? Кто ты, Майкл? Это будет главный вопрос твоей жизни. И я думаю, ты уже знаешь ответ, и именно поэтому мы все здесь. Кроссовок — это просто кроссовок, пока в него не встанут. Тогда он обретает смысл. Остальные из нас просто хотят прикоснуться к этому величию. Нам нужны ты в этих кроссовках не для того, чтобы у тебя появился смысл жизни, а чтобы у нас появился смысл в наших. Все за этим столом будут забыты, как только уйдёт наше время — кроме тебя. Тебя будут помнить вечно, потому что некоторые вещи вечны. Ты — Майкл Джордан, и твоя история заставит нас всех хотеть летать.

Отзывы о фильме

Comon 29 мая 2023, 19:24
Найк мне пофиг, но когда такие актёры - надо идти по любому, да и история кинематографичная. Жаль самого Джордана нету, видать не дал добро ещё на настоящий фильм о себе, ну чтож, ждёмс..
Alikhan Alikhan 23 апреля 2023, 10:06
Я обожаю найк и помне это легендарный фильм
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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