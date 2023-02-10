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Air

Воздух, 2023

2023 / США
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Жанр:
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Режиссер
Бен Аффлек
Бен Аффлек
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Крис Мессина
Крис Мессина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Воздух 1 постер
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Мэтт Дэймон разрабатывает кроссовки Nike для Майкла Джордана в трейлере фильма Air Режиссером выступает Бен Аффлек.
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10 февраля 2023 10:25
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