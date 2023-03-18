Воздух, 2023

1980-е. Продавец кроссовок из фирмы Nike Сонни Ваккаро и соучредитель Nike Фил Найт пытаются подписать контракт с многообещающим спортсменом Майклом Джорданом.
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