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Киноафиша Сериалы Class of '09

Class of '09 (2023 - …)

Class of '09
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Hulu
О чем сериал

Сериал Class of '09 – это шпионский драматических триллер о студентах школы ФБР. События разворачиваются в ближайшем будущем, когда система уголовного правосудия США преобразуется с помощью искусственного интеллекта. После несчастного случая, затронувшего судьбы каждого из них, выпускники сверхсекретного «Класса 09» вновь собираются вместе. Их не устраивает то, как теперь вершится высший суд в их стране. Героям придется исследовать природу справедливости, человечности и свободы выбора, которыми обладает лишь человек.

В ролях
В ролях
Айзиа Стрэттон
Фил Армихо
Камри Бролт
Сарафина Кинг
Этан Эрнандез
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Class of '09»
TBA
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2023
TBA
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2023
TBA
Сезон 1 Серия 3
17 мая 2023
TBA
Сезон 1 Серия 4
24 мая 2023
TBA
Сезон 1 Серия 5
31 мая 2023
TBA
Сезон 1 Серия 6
7 июня 2023
TBA
Сезон 1 Серия 7
14 июня 2023
TBA
Сезон 1 Серия 8
21 июня 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Class of '09 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
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