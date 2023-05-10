Сериал Class of '09 – это шпионский драматических триллер о студентах школы ФБР. События разворачиваются в ближайшем будущем, когда система уголовного правосудия США преобразуется с помощью искусственного интеллекта. После несчастного случая, затронувшего судьбы каждого из них, выпускники сверхсекретного «Класса 09» вновь собираются вместе. Их не устраивает то, как теперь вершится высший суд в их стране. Героям придется исследовать природу справедливости, человечности и свободы выбора, которыми обладает лишь человек.