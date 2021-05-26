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Ники Каро
Ники Каро
Niki Caro
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Ники Каро
Niki Caro
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Дата рождения
30 июня 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Ники Каро
Родилась в 1967 году. Уэллингтон, Новая Зеландия.
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Фильмография Ники Каро
Мать
боевик, триллер
2022, США
0.0
Мулан
фэнтези, драма, боевик
2020, США / Китай / Канада
7.0
Жена смотрителя зоопарка
драма, биография, военный
2016, США
7.0
МакФарланд
драма
2014, США
7.0
Северная страна
драма
2005, США
7.0
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Netflix, Шарлиз Терон и режиссер «Мулан» Ники Каро готовят фильм о гендерном равенстве в мире серфинга
В основу сюжета ляжет статья из The New York Times.
Написать
26 мая 2021 14:19
Дженнифер Лопес сыграет смертоносного киллера в новом экшене Netflix
Постановкой займется режиссер «Мулан».
Написать
2 февраля 2021 15:07
Сразу на Disney+: раскрыта дата выхода мультфильма «Душа» от Pixar
Новая дата премьеры — 25 декабря.
Написать
9 октября 2020 13:11
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