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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Ники Каро
Niki Caro
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Ники Каро
Ники Каро
Niki Caro
Дата рождения
30 июня 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Ники Каро
Родилась в 1967 году. Уэллингтон, Новая Зеландия.
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8.5
Энн
(2017)
7.9
Дейзи Джонс и The Six
(2023)
7.5
МакФарланд
(2014)
Фильмография Ники Каро
7.9
Дейзи Джонс и The Six
драма, музыка
2023, США
6
Мать
The Mother
боевик, триллер
2023, США
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Рецензия
6.5
Мулан
Mulan
фэнтези, драма, боевик
2020, США / Китай / Канада
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Рецензия
Руины
Ruin
триллер
2018, США
8.5
Энн
драма, семейный, исторический
2017, Канада
7.3
Жена смотрителя зоопарка
The Zookeeper's Wife
драма, биография, военный
2016, США
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Рецензия
7.5
МакФарланд
McFarland USA
драма
2014, США
Смотреть трейлер
7.3
Северная страна
North Country
драма
2005, США
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