Мать, 2022

HectorТы продал свою душу дьяволу. Как же так, что ты всё ещё так хорошо выглядишь?
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Одинокая волчица Джей Ло пытается спасти свою дочь в женской версии боевиков с Лиамом Нисоном.
Конспиративный дом ФБР, Линтон, штат Индиана. В 6:14 утра девушку в сером капюшоне допрашивают двое. Они дают ей фото мужчин — Эктора Альвареса и Эйдриана Ловелла. Их познакомила допрашиваемая, устроила сделку по закупке оружия и закрутила роман с обоими. Агентам ФБР нужно выяснить все о цепочке этой сделки: какое оружие поставлялось, как был организован процесс. Но вскоре начинается стрельба. Один агент убит, второй пытается вывести девушку и тоже получает пулю в грудь. Затем в дом…
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