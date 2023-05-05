Мать, 2022

Конспиративный дом ФБР, Линтон, штат Индиана. В 6:14 утра девушку в сером капюшоне допрашивают двое. Они дают ей фото мужчин — Эктора Альвареса и Эйдриана Ловелла. Их познакомила допрашиваемая, устроила сделку по закупке оружия и закрутила роман с обоими. Агентам ФБР нужно выяснить все о цепочке этой сделки: какое оружие поставлялось, как был организован процесс. Но вскоре начинается стрельба. Один агент убит, второй пытается вывести девушку и тоже получает пулю в грудь. Затем в дом…