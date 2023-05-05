Мать, 2022

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Постер фильма Мать
6.0
Мать - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мать
6.0

Мать

, 2023
The Mother
США / боевик, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Мать
6.0
Мать - Трейлер
Мать  Трейлер

О фильме

Бывшая профессиональная убийца рискует жизнью, чтобы защитить дочь, которую она бросила много лет назад, от жаждущих мести безжалостных преступников.

В ролях

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
The Mother
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Hector
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Adrian
Омари Хардвик
Омари Хардвик
Cruise
Пол Раджи
Пол Раджи
Jons
Люси Паэс
Люси Паэс
Zoe
Джесси Гарсиа
Джесси Гарсиа
Tarantula
Ивонн Сенат
Sonya
Иди Фалько
Иди Фалько
SAIC Eleanor Williams
Майкл Карл Ричардс
Zoe's Adopted Dad
Режиссер Ники Каро
Сценарист Андреа Берлофф, Misha Green, Питер Крэйг
Композитор Жермен Франко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 мая 2023
Премьера в мире 5 мая 2023
MPAA R
Бюджет $43 000 000
Производство Nuyorican Productions, Marc Evans Productions, Vertigo Entertainment
Другие названия
The Mother, La madre, A Mãe, Matka, Anya, Ema, La mère, Majka, Η μητέρα, Майката, Мати, Мать, ザ・マザー, 慈母殺心, 母亲本色, ザ・マザー: 母という名の暗殺者：2023, 더 마더, Ana, 母親本色

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 14 голосов
5.7 IMDb
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Обновлено 12 октября 2024

Трейлеры фильма

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Мать - Трейлер
Мать Трейлер
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Наша рецензия

Одинокая волчица Джей Ло пытается спасти свою дочь в женской версии боевиков с Лиамом Нисоном.
Одинокая волчица Джей Ло пытается спасти свою дочь в женской версии боевиков с Лиамом Нисоном. Конспиративный дом ФБР, Линтон, штат Индиана. В 6:14 утра девушку в сером капюшоне допрашивают двое. Они дают ей фото мужчин — Эктора Альвареса и Эйдриана Ловелла. Их познакомила допрашиваемая, устроила сделку по закупке оружия и закрутила роман с обоими. Агентам ФБР нужно выяснить все о цепочке этой сделки: какое оружие поставлялось, как был организован процесс. Но вскоре начинается стрельба. Один агент убит, второй пытается вывести девушку и тоже получает пулю в грудь. Затем в дом…

Отзывы о фильме

Weteran Mc 21 июня 2024, 00:25
Захватывающий боевик от студии #Netflix с Дженнифер Лопес в главной роли, где главная героиня - бывшая наемная убийца, спасает дочь из рук… Читать дальше…
Ferensy 12 мая 2023, 17:13
Дружище, как же ты прав!!!! После последнего её фильма "Моя пиратская свадьба", я переосмыслил Дженифер Лопес. И теперь ставлю её на ровне… Читать дальше…
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Новости о фильме

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