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Йоргос Лантимос

Yorgos Lanthimos
Йоргос Лантимос
Йоргос Лантимос Yorgos Lanthimos
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Дата рождения
27 мая 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Йоргоса Лантимоса

Содержание: 
Йоргос Лантимос - Фильмы
  - Йоргос Лантимос - «Клык»
  - Йоргос Лантимос - «Лобстер»
  - Йоргос Лантимос - «Убийство священного оленя»
Йоргос Лантимос - Личная жизнь

Йоргос Лантимос родился 27 мая 1973 года в Афинах, там же он учился в киношколе Ставракоса. В 1990-е он снимал видео для трупп танцевального театра Греции, а также рекламу, музыкальные клипы и экспериментальные театральные постановки. 



Йоргос Лантимос - Фильмы
 

Свой дебютный фильм «Мой лучший друг» Лантимос снял в 2001 году вместе с Лакисом Лазопулосом. После этого он выпустил экспериментальную картину «Кинетта», премьера которой прошла на кинофестивале в Торонто в 2005 году. Прорывом в карьере режиссера стала драматическая лента «Клык» 2009 года, которую ждал успех на Каннском кинофестивале, а также номинация на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Картина «Альпы» 2011 года получила приз за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале, и следующие фильмы Лантимоса также ждало признание критиков: «Лобстер» и «Убийство священного оленя» были отмечены призами на фестивале в Каннах.


Йоргос Лантимос - «Клык»
 

В 2009 году Лантимос выпустил фильм, который получил вторую премию программы «Особый взгляд» на Каннском фестивале. «Клык» рассказывает о семье, которая отгородила свой дом с бассейном от внешнего мира высоким забором, за который не выходит никто, кроме отца семейства (Христос Стерьиоглу). Родители учат детей искаженному представлению о внешнем мире: кошка - самое опасное животное в мире, самолеты в небе - игрушечные, а слово «море» означает кожаное кресло. Выйти во внешний мир дети смогут, только когда у них выпадет клык. Снаружи в дом приходит только Кристина (Анна Калайциду) - девушка, нанятая для удовлетворения сексуальных потребностей сына (Христос Пассалис). Однако она также втайне занимается сексом со старшей дочерью (Ангелики Папулия) и приносит ей видеокассеты с фильмами.



Йоргос Лантимос - «Лобстер»
 

В 2015 году Лантимос получил «Приз жюри» в основном конкурсе Каннского фестиваля за фильм «Лобстер». Действие разворачивается в недалеком будущем, в котором людям запрещено быть одинокими. Главный герой Дэвид (Колин Фаррелл), согласно установленным порядкам, едет в Отель, где в течение 45 дней должен влюбиться и создать пару, иначе он будет превращен в животное. В таком случае он имеет право выбрать, в кого именно ему превратиться, и Дэвид выбирает лобстера. Он пробует начать отношения с бессердечной женщиной (Ангелики Папулия), которая вообще не испытывает сочувствия ни к одному живому существу. Дэвид притворяется, что он тоже лишен сострадания, и чтобы это проверить, женщина убивает его брата, превращенного в собаку. Не в силах вынести эту потерю Дэвид при содействии горничной (Ариана Лабед) оглушает бессердечную женщину и сбегает из Отеля.


Йоргос Лантимос - «Убийство священного оленя»


Драма Лантимоса 2017 года, получившая на Каннском фестивале приз за лучший сценарий. Успешный хирург Стивен Мерфи (Колин Фаррелл) совершает ошибку на операции, и его пациент умирает. Теперь доктор вынужден из чувства вины общаться с сыном умершего Мартином (Барри Кеоган), который требует все больше внимания. Сын Стивена Боб (Санни Сулджик) тяжело заболевает, и Мартин объясняет хирургу, что это связано со смертью его отца.


Йоргос Лантимос - Личная жизнь

Лантимос женат на греческой актрисе Ариане Лабед.

Интересные факты о Йоргосе Лантимосе

«Лобстер» стал первым англоязычным фильмом Лантимоса, и для съемок режиссер переехал в Великобританию.

Лантимоса считают лидером новой сюрреалистической волны в кинематографе Греции.

Лантимос был членом команды, работавшей над церемонией открытия Олимпийских игр 2004 года.

Фильмография Йоргоса Лантимоса
NIMIC
NIMIC
короткометражный 2019, Великобритания / Германия / США
6.0
Фаворитка
Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.0
Убийство священного оленя
Убийство священного оленя
драма 2017, Великобритания
6.0
Лобстер
Лобстер
фантастика, мелодрама, триллер 2015, Греция / Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция
5.0
Клык
Клык
драма 2009, Греция
7.0
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Фотографии Йоргоса Лантимоса Все фотографии
Каннский кинофестиваль: Каннcкий кинофестиваль 2017. Йоргос Лантимос, Колин Фаррелл, Николь Кидман Йоргос Лантимос Йоргос Лантимос и актеры фильма Йоргос Лантимос и Рейчел Вейс
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Кристофер Эбботт пополнил актерский состав предстоящего фильма Йоргоса Лантимоса Съемки картины должны начаться этой осенью.
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3 сентября 2021 10:25
К актерскому составу предстоящего фильма Йоргоса Лантимоса присоединился Джеррод Кармайкл В звездном касте уже числятся Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Марк Руффало и Рами Юссеф.
Написать
26 мая 2021 11:04
Марк Руффало получил роль в предстоящем фильме Йоргоса Лантимоса по мотивам «Чудовища Франкенштейна» Главной героиней станет девушка, которую реанимировали, пересадив ей мозг ее же плода.
Написать
21 мая 2021 10:26
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