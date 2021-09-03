Содержание:

Йоргос Лантимос - Фильмы

- Йоргос Лантимос - «Клык»

- Йоргос Лантимос - «Лобстер»

- Йоргос Лантимос - «Убийство священного оленя»

Йоргос Лантимос - Личная жизнь



Йоргос Лантимос родился 27 мая 1973 года в Афинах, там же он учился в киношколе Ставракоса. В 1990-е он снимал видео для трупп танцевального театра Греции, а также рекламу, музыкальные клипы и экспериментальные театральные постановки.





Йоргос Лантимос - Фильмы



Свой дебютный фильм «Мой лучший друг» Лантимос снял в 2001 году вместе с Лакисом Лазопулосом. После этого он выпустил экспериментальную картину «Кинетта», премьера которой прошла на кинофестивале в Торонто в 2005 году. Прорывом в карьере режиссера стала драматическая лента «Клык» 2009 года, которую ждал успех на Каннском кинофестивале, а также номинация на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Картина «Альпы» 2011 года получила приз за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале, и следующие фильмы Лантимоса также ждало признание критиков: «Лобстер» и «Убийство священного оленя» были отмечены призами на фестивале в Каннах.



Йоргос Лантимос - «Клык»



В 2009 году Лантимос выпустил фильм, который получил вторую премию программы «Особый взгляд» на Каннском фестивале. «Клык» рассказывает о семье, которая отгородила свой дом с бассейном от внешнего мира высоким забором, за который не выходит никто, кроме отца семейства (Христос Стерьиоглу). Родители учат детей искаженному представлению о внешнем мире: кошка - самое опасное животное в мире, самолеты в небе - игрушечные, а слово «море» означает кожаное кресло. Выйти во внешний мир дети смогут, только когда у них выпадет клык. Снаружи в дом приходит только Кристина (Анна Калайциду) - девушка, нанятая для удовлетворения сексуальных потребностей сына (Христос Пассалис). Однако она также втайне занимается сексом со старшей дочерью (Ангелики Папулия) и приносит ей видеокассеты с фильмами.





Йоргос Лантимос - «Лобстер»



В 2015 году Лантимос получил «Приз жюри» в основном конкурсе Каннского фестиваля за фильм «Лобстер». Действие разворачивается в недалеком будущем, в котором людям запрещено быть одинокими. Главный герой Дэвид (Колин Фаррелл), согласно установленным порядкам, едет в Отель, где в течение 45 дней должен влюбиться и создать пару, иначе он будет превращен в животное. В таком случае он имеет право выбрать, в кого именно ему превратиться, и Дэвид выбирает лобстера. Он пробует начать отношения с бессердечной женщиной (Ангелики Папулия), которая вообще не испытывает сочувствия ни к одному живому существу. Дэвид притворяется, что он тоже лишен сострадания, и чтобы это проверить, женщина убивает его брата, превращенного в собаку. Не в силах вынести эту потерю Дэвид при содействии горничной (Ариана Лабед) оглушает бессердечную женщину и сбегает из Отеля.



Йоргос Лантимос - «Убийство священного оленя»





Драма Лантимоса 2017 года, получившая на Каннском фестивале приз за лучший сценарий. Успешный хирург Стивен Мерфи (Колин Фаррелл) совершает ошибку на операции, и его пациент умирает. Теперь доктор вынужден из чувства вины общаться с сыном умершего Мартином (Барри Кеоган), который требует все больше внимания. Сын Стивена Боб (Санни Сулджик) тяжело заболевает, и Мартин объясняет хирургу, что это связано со смертью его отца.



Йоргос Лантимос - Личная жизнь

Лантимос женат на греческой актрисе Ариане Лабед.