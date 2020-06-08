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Кейт Мара
Кейт Мара
Kate Mara
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Кейт Мара
Kate Mara
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Дата рождения
27 февраля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бедфорд, Нью-Йорк, США
Рост
157 см
Личные связи
Руни Мара
родные сестры
Биография Кейт Мары
Родилась 27 февраля 1983 года. Нью-Йорк, США
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Фильмография Кейт Мары
Call Jane
драма, исторический
2022, США
7.0
Фантастическая четвёрка 2
фантастика, боевик
2017, США
0.0
Чаппакуиддик
триллер, драма, криминал, исторический, биография
2017, США / Швеция
5.0
Меган Ливи
драма
2017, США
7.0
Морган
фантастика, триллер, ужасы
2016, США
6.0
Война
триллер, драма
2016, США
5.0
Пленник
триллер, криминал, драма
2015, США
5.0
Марсианин
фантастика, приключения
2015, США
7.0
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8 июня 2020 14:30
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Нил Бломкамп, известный своей любовью к фантастическим проектам («Район №9», «Робот по имени Чаппи», «Элизиум»), подбирает актеров в свою новую ленту
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5 декабря 2018 12:02
Кейт Мара влюбится в своего ученика
Кейт Мара спродюсирует и исполнит главную роль в ремейке мелодрамы Ханны Фидель «Учительница». Производством мини-сериала займется телеканал FX. Актриса перевоплотится в учительницу,
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23 августа 2018 10:23
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Звездные родственники: сестры и братья из мира кино
В кинопроизводстве, как и в любом другом ремесле, есть свои семейные подряды. Творческие родственники могут соперничать между собой, а могут и плодотворно трудиться в тандеме. «Киноафиша. Инфо» вспоминает звездных братьев и сестер – известных и неизвестных актеров, актрис и режиссеров.
1 комментарий
11 сентября 2018 20:42
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