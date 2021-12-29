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Брюс Кэмпбелл
Брюс Кэмпбелл
Bruce Campbell
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Брюс Кэмпбелл
Bruce Campbell
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Дата рождения
22 июня 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Брюс Кэмпбелл
Родился 22 июня 1958 года. Бирмингем, Мичиган, США.
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Фильмография Брюс Кэмпбелл
Эскорт
мелодрама, драма, комедия
2015, США
5.0
Оз: Великий и Ужасный
фэнтези
2013, США
6.0
Цвет времени
биография, мелодрама, драма
2012, США
4.0
Райс в белом
комедия
2009,
6.0
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация
2009, США
7.0
Меня зовут Брюс
комедия, ужасы
2007, США
7.0
Высший пилотаж
семейный, приключения, боевик, комедия
2005, США
6.0
Человек-паук 2
боевик, фантастика, приключения
2004, США
7.0
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New Line Cinema готовит новую часть «Зловещих мертвецов»
Фильм будет основан не на перезапуске 2013 года, а на оригинальной трилогии.
Написать
29 декабря 2021 14:14
Брюс Кэмпбелл объяснил, почему он не намерен возвращаться к роли Эша из франшизы «Зловещие мертвецы»
Он с трудом вынес съемки в сериале «Эш против Зловещих мертвецов».
Написать
29 ноября 2021 14:42
Звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл считает, что термин «возвышенный хоррор» не имеет смысла
По его мнению, фильмы ужасов — всеобъемлющее название.
Написать
27 октября 2021 16:39
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