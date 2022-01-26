Студия Sony выпустила новый постер «Анчартед: На картах не значится»

Студия Sony Pictures опубликовала новый эффектный постер приключенческого боевика «Анчартед: На картах не значится», явно вдохновленный обложкой третьей части одноименной игры: на плакате запечатлен персонаж Тома Холланда, зацепившийся за падающую с самолета цепочку больших ящиков. По словам звезды, сцену снимали на высоте 30 метров и это самый сложный трюк в его актерской карьере, к которому он усиленно готовился на протяжении пяти недель.

В масштабном остросюжетном экшене режиссера Рубена Фляйшера («Веном», «Охотники на гангстеров») зрителей познакомят с молодым авантюристом Нейтаном Дрейком (Холланд), который объединяется с многоопытным искателем древностей Виктором Салливаном (Марк Уолберг), чтобы найти потерянное пиратское сокровище Фердинанда Магеллана и разгадать тайну исчезновения своего брата. Разумеется, персонажи попадут в ряд неприятных ситуаций и столкнутся с серьезным конкурентом в лице неумолимого Монкады, образ которого воплотил Антонио Бандерас.

В фильме также отметились София Тейлор Али, Тати Габриэль и Патриша Миден, а в разработке сценария принимали участие авторы первого «Железного человека» Артур Маркам и Мэтт Холлоуэй.

«Анчартед: На картах не значится» выпустят в российских кинотеатрах уже 10 февраля.